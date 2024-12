Iván Marcone habló tras la denuncia de un hincha de Independiente por agresión: qué dijo

"Yo no declaré estos días, no me gusta mucho hablar, pero sí lo hice con ellos (por el plantel). Estamos todos unidos, con Rodri (Rey), con Mancu. Sabemos lo que nos pasa, lo que sufrimos", destacó el mediocampista sobre el tema que fue tendencia en las redes sociales en los últimos días. Y además, agregó: "Siempre que al de al lado le pasa algo estamos para acompañarlo y darle fuerzas, y ellos estuvieron, así que muy agradecido con todo el equipo".