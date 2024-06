La contundente declaración de James Rodríguez sobre su posible llegada a Boca

james rodriguez colombia 1.jpg

El exjugador de Banfield dejó claro que volver al fútbol argentino no es una opción en este momento: "No, no. No está en mis planes. No es parte de mi proyecto. Aún falta mucho para eso", aclaró el exjugador del Real Madrid de España.

Asimismo, una de las figuras del Mundial de Brasil 2014 sostuvo que su enfoque está en la Copa América antes de considerar su futuro para la segunda mitad del año. "Quiero jugar la Copa, vivir el día a día aquí y luego pensar en lo que viene", concluyó.

