Se sorteó la Champions League 2025/26: así quedaron los cruces de la fase de liga

Inter: Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax,

Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club, Copenhague.

Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, O. Marsella, Qarabag, Galatasaray.

Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle.

PSG: Barcelona,Bayern Munich, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle, Athletic Bilbao.

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray y Monaco.

Arsenal: Bayern Munich, Inter, Atlético Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kayrat Almati y Athletic Bilbao.

Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisboa, Bodo Glimt, Pafos y Monaco.

Atlético Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.

O. Marsella: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting Lisboa, Newcastle y Union SG.

Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhague y Monaco.

Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.

Así son los cruces del sorteo de la Champions League 2025/26

Cómo es el formato de la Champions League

Cada equipo se enfrentará a:

Dos rivales del Bombo A

Dos del Bombo B

Dos del Bombo C

Dos del Bombo D

Una particularidad del formato es que ningún club repetirá exactamente los mismos rivales que otro, garantizando enfrentamientos distintos y más variedad de cruces semana a semana. Los puntos obtenidos por cada club se volcarán en una tabla general unificada. Al finalizar la fase de liga:

Los ocho mejores clasificarán directamente a octavos de final .

Los equipos ubicados del 9° al 24° puesto deberán jugar un playoff de ida y vuelta para disputar los ocho lugares restantes en los octavos.

Del 25° al 36° quedarán eliminados de la competencia.

En las rondas eliminatorias, el formato se mantiene igual que siempre: octavos, cuartos y semifinales a doble partido, y final única en sede neutral.

¿Cuándo son los partidos de la fase liga?

El calendario oficial con las fechas de las ocho primeras jornadas será publicado a más tardar el sábado 30 de agosto, lo que permitirá a hinchas y equipos organizar la logística para lo que se anticipa como una fase muy exigente.

Fecha 1: 16–18 de septiembre de 2025

16–18 de septiembre de 2025 Fecha 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025

30 de septiembre–1 de octubre 2025 Fecha 3: 21/22 de octubre de 2025

21/22 de octubre de 2025 Fecha 4: 4/5 de noviembre de 2025

4/5 de noviembre de 2025 Fecha 5: 25/26 de noviembre de 2025

25/26 de noviembre de 2025 Fecha 6: 9/10 de diciembre de 2025

9/10 de diciembre de 2025 Fecha 7: 20/21 de enero de 2026

20/21 de enero de 2026 Fecha 8: 28 de enero de 2026

Este formato busca garantizar cruces de jerarquía en cada jornada y evitar las zonas de grupos dispares que en ediciones anteriores podían dejar duelos desparejos.