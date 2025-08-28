Se sorteó la Champions League 2025/26: así quedaron los cruces de la fase de liga
En Mónaco, se dieron a conocer los enfrentamientos de los 36 equipos en la fase de liga: todos los detalles de la competencia.
En el Grimaldi Forum de Mónaco, se llevó a cabo el sorteo de la fase de liga de la Champions League, donde se definieron los enfrentamientos de los 36 equipos clasificados, marcando el inicio de una nueva temporada bajo el formato Swiss-system, que reemplaza la tradicional fase de grupos.
La competición de clubes más importante del mundo vuelve con un esquema innovador que reemplazó a la clásica fase de grupos. Ahora, los 36 equipos disputarán ocho partidos cada uno, con cuatro encuentros de local y cuatro de visitante, enfrentando rivales determinados al azar según los bombos de siembra.
Los cruces de los grandes equipos en la Champions League
Bayern Munich: Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting Lisboa, PSV, Union SG y Pafos.
Chelsea: Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos y Qarabag.
Real Madrid: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, O. Marsella, Olympiacos, Monaco, Kairat Almaty.
Inter: Borussia Dortmund, Arsenal, Atlético Madrid, Slavia Praga, Ajax,
Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Club, Copenhague.
Liverpool: Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, O. Marsella, Qarabag, Galatasaray.
Barcelona: PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhague, Newcastle.
PSG: Barcelona,Bayern Munich, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisboa, Newcastle, Athletic Bilbao.
Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray y Monaco.
Arsenal: Bayern Munich, Inter, Atlético Madrid, Brujas, Olympiacos, Slavia Praga, Kayrat Almati y Athletic Bilbao.
Juventus: Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisboa, Bodo Glimt, Pafos y Monaco.
Atlético Madrid: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo Glimt, PSV, Union SG y Galatasaray.
O. Marsella: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting Lisboa, Newcastle y Union SG.
Tottenham: Borussia Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Praga, Bodo Glimt, Copenhague y Monaco.
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsella, Galatasaray y Qarabag.
Así son los cruces del sorteo de la Champions League 2025/26
Cómo es el formato de la Champions League
Cada equipo se enfrentará a:
-
Dos rivales del Bombo A
-
Dos del Bombo B
-
Dos del Bombo C
-
Dos del Bombo D
Una particularidad del formato es que ningún club repetirá exactamente los mismos rivales que otro, garantizando enfrentamientos distintos y más variedad de cruces semana a semana. Los puntos obtenidos por cada club se volcarán en una tabla general unificada. Al finalizar la fase de liga:
-
Los ocho mejores clasificarán directamente a octavos de final.
Los equipos ubicados del 9° al 24° puesto deberán jugar un playoff de ida y vuelta para disputar los ocho lugares restantes en los octavos.
Del 25° al 36° quedarán eliminados de la competencia.
En las rondas eliminatorias, el formato se mantiene igual que siempre: octavos, cuartos y semifinales a doble partido, y final única en sede neutral.
¿Cuándo son los partidos de la fase liga?
El calendario oficial con las fechas de las ocho primeras jornadas será publicado a más tardar el sábado 30 de agosto, lo que permitirá a hinchas y equipos organizar la logística para lo que se anticipa como una fase muy exigente.
- Fecha 1: 16–18 de septiembre de 2025
- Fecha 2: 30 de septiembre–1 de octubre 2025
- Fecha 3: 21/22 de octubre de 2025
- Fecha 4: 4/5 de noviembre de 2025
- Fecha 5: 25/26 de noviembre de 2025
- Fecha 6: 9/10 de diciembre de 2025
- Fecha 7: 20/21 de enero de 2026
- Fecha 8: 28 de enero de 2026
Este formato busca garantizar cruces de jerarquía en cada jornada y evitar las zonas de grupos dispares que en ediciones anteriores podían dejar duelos desparejos.
