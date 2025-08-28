Tensión en el US Open: cruce caliente entre Ostapenko y Townsend tras un partido picante

Por su parte, Ostapenko usó sus redes para defenderse de las acusaciones de racismo surgidas por sus dichos: “Nunca en mi vida fui racista y respeto a todas las naciones del mundo. Siempre me gustó jugar en Estados Unidos, pero esta es la primera vez que alguien encara el partido de forma tan irrespetuosa”.

Sabalenka, la mediadora del tenso cruce en US Open

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, también se metió en el tema: “Hablé con Jelena después del partido y sigo sin entender qué pasó. Es una chica agradable, pero pierde el control de sus nervios con demasiada frecuencia. Intenté calmarla, pero había perdido el control de sus emociones”. Con el clima más caliente que nunca, el US Open sigue sumando capítulos polémicos que le dan tanto color como tensión al último Grand Slam del año.