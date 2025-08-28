Tensión en el US Open: cruce caliente entre Ostapenko y Townsend tras un partido picante
El choque por la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos terminó de la peor manera y la situación se viralizó rápidamente en las redes sociales.
El US Open 2025 sigue sumando capítulos de tensión. Esta vez, el foco estuvo en la segunda ronda del cuadro femenino con el choque entre Jelena Ostapenko y Taylor Townsend, que terminó con un cruce explosivo dentro y fuera de la cancha. La estadounidense, número 139 del ranking WTA, dio el batacazo y venció a la letona, ex número 5 del mundo, con un contundente 7-5 y 6-1. Pero el verdadero show llegó después del último punto.
Cuando ambas se acercaron para saludarse, Townsend le dijo un cordial “buen partido”, pero Ostapenko no pudo contener la bronca y respondió: “Sos una maleducada”, antes de seguir de largo para despedirse del umpire.
La discusión escaló rápidamente: Ostapenko, con el dedo índice levantado: “No tenés clase ni educación. Ya vas a ver lo que pasa cuando jugás fuera de Estados Unidos”. Townsend, sin perder la calma: “Tenés que aprender a ser mejor perdedora”. El tenso intercambio no tardó en volverse viral, con videos circulando en todas las redes sociales.
Ya más tranquila, Townsend habló en conferencia de prensa: “Así es la competición. La gente se enoja cuando pierde. Yo dejo que mi raqueta hable. Ella agarró sus cosas y se fue, pero yo estoy acá. No me sentí ofendida, estoy orgullosa de la manera en que me manejé”.
Por su parte, Ostapenko usó sus redes para defenderse de las acusaciones de racismo surgidas por sus dichos: “Nunca en mi vida fui racista y respeto a todas las naciones del mundo. Siempre me gustó jugar en Estados Unidos, pero esta es la primera vez que alguien encara el partido de forma tan irrespetuosa”.
Sabalenka, la mediadora del tenso cruce en US Open
La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, también se metió en el tema: “Hablé con Jelena después del partido y sigo sin entender qué pasó. Es una chica agradable, pero pierde el control de sus nervios con demasiada frecuencia. Intenté calmarla, pero había perdido el control de sus emociones”. Con el clima más caliente que nunca, el US Open sigue sumando capítulos polémicos que le dan tanto color como tensión al último Grand Slam del año.
