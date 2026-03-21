Jannik Sinner arrasa y sigue haciendo historia en los Masters 1000
El italiano no le dio opciones a Dzumhur y alcanzó un récord que lo pone a la altura de Djokovic con una racha demoledora.
El presente de Jannik Sinner no admite dudas y parece seguir creciendo. Este sábado, el italiano volvió a mostrar su contundencia en los torneos Masters 1000 al superar con autoridad al bosnio Damir Dzumhur por 6-3 y 6-3, en un duelo en el que nunca vio comprometido su dominio.
El número dos del mundo estiró así una racha impresionante y da de qué hablar: ya suma 24 sets consecutivos ganados en esta categoría, igualando la marca que había establecido Novak Djokovic en 2016 entre Indian Wells y Montecarlo. Además, acumula 12 victorias seguidas en el circuito y alcanzó los 101 triunfos en Masters 1000, registro que también ostenta Roberto Bautista Agut.
Del otro lado, Dumhur, actualmente fuera del top 70 y con 33 años, poco pudo hacer ante la intensidad del italiano. Venía con ritmo tras superar en la ronda previa al peruano Ignacio Buse, pero el salto de exigencia fue demasiado grande. En superficie dura, Sinner impone un ritmo que desborda incluso a rivales experimentados.
Sin antecedentes entre ambos, el encuentro dejó en claro la diferencia de jerarquía actual. Sinner manejó los tiempos desde el fondo de la cancha, distribuyendo el juego con precisión y potencia. Si bien aún no alcanza la fineza de Carlos Alcaraz en recursos como la dejada, su solidez general lo vuelve prácticamente imbatible en este tipo de escenarios.
El desarrollo del partido se extendió más de lo esperado, en parte por las rutinas del bosnio al saque, que pedía la misma pelota tras cada punto ganado. Sin embargo, nada alteró el curso de un encuentro que tuvo un claro protagonista de principio a fin.
Sinner sigue sumando números que lo acercan a los grandes nombres del tenis y confirma, torneo tras torneo, que atraviesa uno de los momentos más dominantes de su carrera.
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