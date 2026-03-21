Jannik Sinner arrasa y sigue haciendo historia en los Masters 1000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/2035425180046991557?t=EYS_MTROd3HnzLjVRiQvxg&s=19&partner=&hide_thread=false Up and running @janniksin stretches his Masters 1000 winning streak to 12 with a 6-3 6-3 win over Dzumhur. #MiamiOpen pic.twitter.com/xiPkPNghCY — Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2026

Sin antecedentes entre ambos, el encuentro dejó en claro la diferencia de jerarquía actual. Sinner manejó los tiempos desde el fondo de la cancha, distribuyendo el juego con precisión y potencia. Si bien aún no alcanza la fineza de Carlos Alcaraz en recursos como la dejada, su solidez general lo vuelve prácticamente imbatible en este tipo de escenarios.