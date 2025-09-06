Jannik Sinner se enfrenta a Carlos Alcaraz en la final del US Open

En las semifinales, el español de solo 22 años dio una gran muestra de carácter para superar por 6-4, 7-6(4) y 6-2 al serbio Novak Djokovic, el tenista más ganador de la historia.

Alcaraz también quiere volver a conquistar la corona en el US Open, torneo que ganó en el 2022 cuando tenía solo 19 años.

Esta final, además, tendrá el condimento extra de que estará en juego el número 1 del ranking ATP, que actualmente está en manos de Sinner.