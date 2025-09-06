Jannik Sinner se enfrenta a Carlos Alcaraz en la final del US Open
Español e italiano vuelven a verse las caras en la final de un Grand Slam por tercera vez en lo que va de año
La final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que se disputará el domingo, tendrá en juego el último trofeo de Grand Slam de la temporada, y también el número uno del PIF ATP Rankings.
El Estadio Arthur Ashe abrirá sus puertas por última vez en esta edición recibiendo a los protagonistas del esperado duelo a disputarse este domingo 7 de septiembre con horario estimado a confirmarse (17.00 hs Argentina/16.00 hs Chile/13.00 hs Colombia, Perú y Ecuador/12.00 hs México).
Sinner ha ocupado el primer puesto durante 65 semanas consecutivas desde que debutó en esa posición el 10 de junio de 2024. En ese momento se convirtió en el primer italiano en alcanzar el número uno del mundo. El jugador de 24 años se enfrentará ahora a su principal rival en una final de Grand Slam con la oportunidad de mantener su posición.
El italiano se metió en la final a base de actuaciones muy sólidas, superando a todos sus rivales con relativa comodidad. Los únicos que llegaron a ponerlo mínimamente en aprietos fueron los canadienses Denis Shapovalov (27°) y Felix Auger-Aliassime (25°) en la tercera ronda y en la semifinal, respectivamente.
Del otro lado estará Alcaraz, quien arrasó en todas las rondas previas y se metió en la final sin perder ningún set en todo el torneo.
En las semifinales, el español de solo 22 años dio una gran muestra de carácter para superar por 6-4, 7-6(4) y 6-2 al serbio Novak Djokovic, el tenista más ganador de la historia.
Alcaraz también quiere volver a conquistar la corona en el US Open, torneo que ganó en el 2022 cuando tenía solo 19 años.
Esta final, además, tendrá el condimento extra de que estará en juego el número 1 del ranking ATP, que actualmente está en manos de Sinner.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario