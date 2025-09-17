Javier Mascherano cuestionó a David Beckham por la falta de refuerzos en Inter Miami: "Estamos cortos..."
Tras la victoria ante Seattle Sounders, el DT argentino advirtió que el plantel es reducido y pidió más recursos para afrontar la recta final de la MLS.
Inter Miami venció 3 a 1 a Seattle Sounders con goles de Jordi Alba, Lionel Messi e Ian Fray, pero Javier Mascherano sorprendió en conferencia de prensa al apuntar contra la directiva por el armado del equipo de cara a la segunda mitad de este 2025. El entrenador argentino reclamó por la falta de refuerzos en el último mercado y advirtió que su plantel es demasiado corto.
El DT fue consultado sobre por qué el club no se reforzó mejor en el último mercado de pases y respondió con un reclamo directo: “¿Vos creés que un entrenador no quiere recambio? Estamos cortos porque tenemos cinco o seis jugadores fuera. Intentamos hacer un fichaje en verano y no se pudo. Claramente me gustaría tener más recursos, pero es lo que me toca”, aseguró Mascherano.
El exmediocampista de la Selección Argentina remarcó que, más allá de su inconformidad, no busca excusas: “Soy el primer responsable si el equipo no funciona. No es por falta de jugadores, es porque el entrenador se equivoca. Así y todo, me gustaría tener más variantes”.
Los refuerzos que llegaron a Inter Miami y el problema de las bajas
En este mercado de pases, Inter Miami solo incorporó dos futbolistas: Rodrigo De Paul, procedente del Atlético de Madrid por 15 millones de dólares, y Mateo Silvetti, proveniente de Newell’s. Además, se sumaron a un plantel que ya tenía mucha jerarquía pero que, al parecer, le faltan algunos jugadores para acomodarse de la mejor manera.
Mascherano lamentó que, con las bajas actuales, apenas pudo contar con 17 futbolistas frente a Seattle, incluyendo un arquero suplente. Además, explicó que la situación se complicará con la fecha FIFA, ya que perderán a cinco o seis convocados: “Hoy en día no estamos en condiciones de rotar. Es preocupante y tendremos que gestionarlo de la mejor manera posible”, reconoció el entrenador.
