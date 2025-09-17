Javier Mascherano cuestionó a David Beckham por la falta de refuerzos en Inter Miami: "Estamos cortos..."

El DT fue consultado sobre por qué el club no se reforzó mejor en el último mercado de pases y respondió con un reclamo directo: “¿Vos creés que un entrenador no quiere recambio? Estamos cortos porque tenemos cinco o seis jugadores fuera. Intentamos hacer un fichaje en verano y no se pudo. Claramente me gustaría tener más recursos, pero es lo que me toca”, aseguró Mascherano.