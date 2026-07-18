Javier Milei puede decretar feriado por el Mundial 2026 por un artículo de la Constitución Nacional
Ante la inmensa expectativa por la final, la Constitución Nacional otorga al presidente Javier Milei la facultad de establecer un feriado por el Mundial.
Ante un posible triunfo de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el pueblo se ilusiona con un asueto. Para que esto suceda, existe un antecedente legal clave: un artículo de la Constitución Nacional que faculta directamente al presidente Javier Milei para establecer esta anhelada medida excepcional.
Qué dice la Constitución Nacional sobre el DNU y el feriado nacional
El antecedente jurídico más firme ocurrió en diciembre de 2022, tras la histórica consagración albiceleste en Qatar. En aquella oportunidad, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 842/2022 amparándose específicamente en el artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional, en conjunto con las directrices regulatorias de la Ley Nº 26.122.
Esta normativa constitucional le confiere al jefe de Estado la potestad de dictar resoluciones de carácter legislativo en situaciones de carácter excepcional. De esta manera, si la Selección logra vencer a España, el presidente Javier Milei cuenta con todo el respaldo legal y los instrumentos necesarios para declarar de inmediato un feriado nacional, garantizando que el pueblo pueda celebrar en paz y unión.
Cabe destacar que en el antecedente del 2022, a pesar de la medida general, se instruyó a distintos organismos a mantener los servicios esenciales. De hecho, el artículo 3º del decreto anterior estipuló que el personal de instituciones bancarias, entidades financieras y la AFIP debía prestar servicios de forma parcial hasta las 12:00 horas, un esquema administrativo y económico que podría volver a replicarse en esta nueva ocasión.
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