Javier Milei puede decretar feriado por el Mundial 2026 por un artículo de la Constitución Nacional

Cabe destacar que en el antecedente del 2022, a pesar de la medida general, se instruyó a distintos organismos a mantener los servicios esenciales. De hecho, el artículo 3º del decreto anterior estipuló que el personal de instituciones bancarias, entidades financieras y la AFIP debía prestar servicios de forma parcial hasta las 12:00 horas, un esquema administrativo y económico que podría volver a replicarse en esta nueva ocasión.