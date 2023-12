Javier Milei se subió a la propuesta de un tuitero macrista y reveló su condición para volver a La Bombonera

JAVIER MILEI Y SU CONDICIÓN PARA VOLVER A VER A BOCA

La cuenta de X (antes Twitter), La Macrineta, publicó una imagen de Martín Palermo con una clara pregunta para el presidente electo: "Si Palermo es DT de Boca ¿Algún día tendremos el honor de recibir en La Bombonera a nuestro Presidente?", escribió el usuario, muy polémico en las redes sociales.

A lo que Javier Milei respondió unos minutos más tarde: "NO TENGAS DUDAS...!!! Muero de ganas de volver a ver al gran TITÁN en la Bombonera...!!!".

Muero de ganas de volver a ver al gran TITÁN en la Bombonera...!!! — Javier Milei (@JMilei) December 4, 2023

POR QUÉ DEJÓ JAVIER MILEI DE SER HINCHA DE BOCA

"Dejé de ir a la cancha cuándo se retiró Palermo porque no pude soportar la tristeza que eso me dio y cuándo Daniel Angelici, en un acto de populismo lo trajo a Riquelme en su última etapa, que sabía que era un robo dije: 'ya tengo bastante con vivir en un país populista", expresó hace un tiempo atrás. Y además, agregó: "Cuándo lo trajo a Gago, un cinco sin marca, ahí me hice anti Boca".