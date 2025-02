Javier Pinola recordó su salida de River: habló del off the record de Martín Demichelis

"Los jugadores hablaron con Martín después del off. No sentí que la relación se volviera insostenible", comentó en diálogo con Radio La Red. También remarcó que nunca estuvo presente en esa reunión y evitó opinar sobre lo que se dijo en aquella charla con periodistas. "Cada entrenador tiene su manera de manejarse. No voy a criticar ni justificar nada", afirmó.

demichelis enzo perez.jpg

En cuanto a su relación con "Micho", desmintió cualquier conflicto. "Es mentira que nos peleamos. Seguimos en contacto", aseguró. También reveló que, cuando decidió dar un paso al costado, el DT le facilitó la salida sin mayores problemas.

Javier Pinola sueña con dirigir a River

Sobre su despedida, reconoció que le dolió la forma en que se produjo. "El mundo River te expone constantemente y no nos quedó otra que aceptar la decisión tomada. Me hubiese gustado seguir trabajando con los últimos refuerzos, pero no se pudo", expresó. Además, aclaró que, tras su salida, no volvió a tener contacto con la dirigencia del club.

javier pinola river.jpg

Más allá de su presente en Alemania, Pinola dejó en claro cuál es su gran aspiración a futuro: volver a River como entrenador. "Es mi sueño. Hablo con Gallardo y me gustaría tomar su liderazgo para conducir al equipo algún día", confesó.

Por ahora, su camino sigue en Europa, pero su vínculo con la institución de Núñez sigue intacto. En el futuro, no descarta regresar para escribir un nuevo capítulo en su historia con el Millonario.