Javier Zanetti recordó su primer partido en La Bombonera: "Realmente se mueve"

Zanetti, entonces un juvenil que comenzaba a hacerse notar en el fútbol argentino, fue una de las figuras del encuentro. “Durante la entrada en calor debajo de la tribuna, sentíamos que todo latía. Fue algo increíble”, recordó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1950988260622078231&partner=&hide_thread=false "CUANDO DICEN QUE LA BOMBONERA SE MUEVE, ES VERDAD"



Javier Pupi Zanetti y el recordado partido contra Boca con la camiseta de Banfield. "Cuando terminó el partido, volví en el 159 con mi papá y un amigo. No tenía auto. La gente me sacaba fotos".



@liberotyc @matipelliccioni pic.twitter.com/qwGA7g4KMA — TyC Sports (@TyCSports) July 31, 2025

En ese partido asistió a Fabio Radaelli para el primer gol y fue parte esencial del esquema del equipo. El Beto Márcico empató para Boca, pero luego Julio Cruz selló el resultado a favor de Banfield.

El relato del “Pupi” no solo revivió ese momento inolvidable para los hinchas del Taladro, sino que también reforzó el mito popular que rodea a La Bombonera: su atmósfera vibrante, su arquitectura que potencia el sonido, y ese temblor que muchos describen y pocos explican.

bombonera.jpg

La anécdota tuvo un cierre tan pintoresco como simbólico. “No tenía auto, así que me volví en el 159 con mi papá y un amigo. El colectivo estaba lleno de hinchas de Boca que me reconocieron y me sacaban fotos”, contó entre risas.

Zanetti, que luego brillaría durante casi dos décadas en el Inter y vestiría 143 veces la camiseta de la Selección Argentina, confirmó así que su historia de leyenda también empezó en una cancha que, como dice la leyenda, “late”.