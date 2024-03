Jimmy Butler se cruzó de casualidad con Lionel Messi en Miami

El líder de los Miami Heat, que en la última temporada de la NBA alcanzaron la final contra Denver, ya había dedicado tiempo para hablar sobre Leo en la llegada de este a la franquicia de la MLS: "Es uno de los mejores futbolistas de siempre. Estoy muy ilusionado por la ciudad de Miami, por poder tener a un jugador de este calibre aquí. Ahora que está aquí, creo que todos los aficionados al fútbol del mundo vendrán aquí para verle competir. Me alegra que esté aquí. Vendrá para hacer algo especial para esta ciudad. Me alegra mucho que esté aquí, me alegra mucho. Creo que coincidiremos cuando llegue". El encuentro se hizo esperar más de la cuenta, pero finalmente se conocieron este viernes, y por suerte hubo un retrato de ese saludo.