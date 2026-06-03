Cómo desbloquear la función oculta de WhatsApp para seguir el Mundial 2026 minuto a minuto

La incorporación de herramientas vinculadas al fútbol no es una novedad para Meta. En los últimos meses, la empresa impulsó distintas iniciativas deportivas dentro de WhatsApp, entre ellas una colaboración con el Arsenal para potenciar la interacción con sus hinchas a través de los Canales.

Cuándo lanzan la función de WhatsApp para seguir el Mundial 2026

La nueva función comenzó a habilitarse en teléfonos con sistemas iOS y Android, aunque su llegada no será inmediata para todos los usuarios. Como ocurre habitualmente con las novedades de WhatsApp, la distribución se realiza de forma escalonada y puede variar según la región y el dispositivo.

Aquellas personas que todavía no vean la herramienta en la aplicación pueden revisar si cuentan con la versión más reciente disponible en las tiendas oficiales de Apple y Google. Se espera que, con el correr de los próximos días y en la previa del Mundial 2026, la función quede habilitada de manera generalizada.