Cómo desbloquear la función oculta de WhatsApp para seguir el Mundial 2026 minuto a minuto
Esta novedosa función permitirá seguir noticias, resultados y novedades del torneo más importante del fútbol. Descubrí todos los detalles en la nota.
A días del comienzo del Mundial 2026, WhatsApp prepara una nueva función para que los usuarios puedan seguir toda la actividad del torneo desde la propia aplicación. La aplicación de mensajería de Meta tendrá una novedosa función denominada "Football Center 2026", encargada de brindar información vinculada a la competencia, incluyendo resultados, novedades y contenidos relacionados con los partidos.
La próxima Copa del Mundo también estará marcada por varios cambios históricos. Por primera vez, el certamen se desarrollará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, además de contar con la participación récord de 48 selecciones, lo que incrementará la cantidad de encuentros.
La nueva función de WhatsApp para seguir el Mundial 2026
La nueva función estará integrada en la sección de Canales de WhatsApp y ofrecerá un espacio dedicado exclusivamente al Mundial 2026. Desde allí, los usuarios podrán acceder a contenidos relacionados con las selecciones participantes, medios especializados y otras cuentas enfocadas en la cobertura del certamen.
De esta manera, la aplicación buscará concentrar noticias, resultados y actualizaciones en un mismo lugar, permitiendo seguir el desarrollo de la competencia sin tener que consultar múltiples fuentes externas.
La incorporación de herramientas vinculadas al fútbol no es una novedad para Meta. En los últimos meses, la empresa impulsó distintas iniciativas deportivas dentro de WhatsApp, entre ellas una colaboración con el Arsenal para potenciar la interacción con sus hinchas a través de los Canales.
Cuándo lanzan la función de WhatsApp para seguir el Mundial 2026
La nueva función comenzó a habilitarse en teléfonos con sistemas iOS y Android, aunque su llegada no será inmediata para todos los usuarios. Como ocurre habitualmente con las novedades de WhatsApp, la distribución se realiza de forma escalonada y puede variar según la región y el dispositivo.
Aquellas personas que todavía no vean la herramienta en la aplicación pueden revisar si cuentan con la versión más reciente disponible en las tiendas oficiales de Apple y Google. Se espera que, con el correr de los próximos días y en la previa del Mundial 2026, la función quede habilitada de manera generalizada.
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