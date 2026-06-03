Como afectarán las tormentas eléctricas durante el Mundial 2026 a los partidos de la Selección Argentina

AT&T Stadium Argentina disputará dos partidos en el estadio AT&T Stadium de Dallas.

El especialista también señaló que la temporada coincide con la formación de huracanes en el Atlántico y el Pacífico. Aunque estos fenómenos se originan sobre el mar, pueden provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en zonas costeras de México y Estados Unidos.

Sobre Canadá, indicó que el riesgo de huracanes es mucho menor debido a las bajas temperaturas del agua. Sin embargo, remarcó que las diferencias térmicas propias del verano pueden favorecer la aparición de tormentas de importancia, por lo que ninguna de las tres sedes está exenta de sufrir inconvenientes meteorológicos.

Los partidos de la Selección Argentina

Argentina iniciará su participación en el Grupo J el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Luego se medirá con Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio, ambos encuentros programados en el estadio de Dallas.

Según explicó el periodista deportivo Pablo García Escorihuela a C5N, la ciudad texana presenta una mayor probabilidad de sufrir fenómenos meteorológicos que Kansas City. Sin embargo, remarcó que el AT&T Stadium cuenta con techo y sistema de climatización, lo que reduce considerablemente el riesgo de interrupciones por cuestiones climáticas.

En el caso de Kansas City, señaló que el estadio es a cielo abierto, aunque durante la época en que se disputará el Mundial las posibilidades de registrar tornados son menores debido a la estabilidad de las temperaturas y al predominio del calor propio del verano.

Por otro lado, advirtió que otras sedes del torneo podrían enfrentar mayores complicaciones. Entre ellas mencionó a Miami, Boston, Nueva York y Filadelfia, ciudades con estadios abiertos donde una tormenta eléctrica podría provocar demoras o suspensiones temporales.

Las chances de superposición de partidos

Maximiliano Cordaro, periodista de Telemundo radicado en California, explicó que las interrupciones por tormentas son una situación habitual en el deporte estadounidense. Según indicó, los protocolos de seguridad para eventos al aire libre forman parte de la organización habitual y son aceptados tanto por los equipos como por los aficionados.

Por su parte, Escorihuela señaló que las demoras por cuestiones climáticas seguirán siendo una posibilidad durante el Mundial 2026, aunque destacó que la utilización de estadios techados reducirá el riesgo. Además, recordó que en Estados Unidos ya hubo partidos que debieron retrasarse durante varias horas debido a alertas meteorológicas.