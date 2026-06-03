Aseguran que un equipo argentino quiere contratar a Tim Payne, el jugador viral: "Ya hubo una charla"

El antecedente de Spreen que ilusiona a Deportivo Riestra con traer a Tim Payne de Nueva Zelanda

Durante el debate radial, Avellaneda introdujo la información trazando un paralelo con una de las mayores polémicas recientes del fútbol argentino: "¿Ustedes se acuerdan de Spreen, que jugó unos minutos, un minuto jugó en el partido de Riestra?", preguntó el periodista, ante lo cual un compañero de mesa le recordó que el club había recibido sanciones por aquella inclusión.

Sin embargo, el conductor marcó una distancia sustancial entre ambos casos, resaltando que el neozelandés sí posee credenciales profesionales y jerarquía de selección. "Sí, pero no era jugador de fútbol. Spreen era un influencer que jugó un ratito y vendió un montón de latas el señor. Tim Payne puede jugar en Deportivo Riestra. Deportivo Riestra está interesado en el jugador influencer, en Tim Payne", diferenció.

spreen.jpg El antecedente de Deportivo Riestra con Spreen y la posibilidad de contratar a Tim Payne de Nueva Zelanda.

Lejos de tratarse de un simple rumor de redes sociales o de una especulación del ambiente digital, el periodista de Rivadavia enfatizó que la dirigencia del club del Bajo Flores ya comenzó a moverse formalmente para evaluar la viabilidad de la transferencia.

"Ya hubo una charla en la comisión directiva y están por hacer una propuesta. Es serio, es real. Voy a cubrir los internautas de Riestra. Es una figura internacional, mundial, que puede venir al fútbol argentino", sentenció el cronista sobre el futbolista que por estos días se prepara para disputar la Copa del Mundo.

De concretarse las gestiones, Riestra no solo sumaría un refuerzo para su plantel profesional, sino que capitalizaría el masivo acompañamiento que Payne cosecha diariamente en el público de nuestro país, transformando un fenómeno de internet en una de las transferencias más exóticas de la historia de la Liga Profesional.