Aseguran que un equipo argentino quiere contratar a Tim Payne, el jugador viral: "Ya hubo una charla"
Mientras Nueva Zelanda se prepara para el Mundial 2026, un reconocido periodista argentino aseguró que un equipo de Primera División busca romper el mercado.
El fenómeno digital en torno a Tim Payne, el defensor de la selección de Nueva Zelanda que causa furor entre los internautas de Argentina, podría pasar de las redes sociales directamente a las canchas del fútbol local, ya que habría un equipo interesado en contratarlo, a poco del Mundial 2026.
Según reveló el periodista Daniel Avellaneda en Radio Rivadavia, un club de la Primera División ya puso la lupa sobre el futbolista oceánico para incorporarlo como un golpe de efecto futbolístico y mediático.
Se trata de Deportivo Riestra, una institución que ya cuenta con antecedentes en la búsqueda de alto impacto público y que estaría dispuesta a patear el tablero del mercado de pases nuevamente.
El antecedente de Spreen que ilusiona a Deportivo Riestra con traer a Tim Payne de Nueva Zelanda
Durante el debate radial, Avellaneda introdujo la información trazando un paralelo con una de las mayores polémicas recientes del fútbol argentino: "¿Ustedes se acuerdan de Spreen, que jugó unos minutos, un minuto jugó en el partido de Riestra?", preguntó el periodista, ante lo cual un compañero de mesa le recordó que el club había recibido sanciones por aquella inclusión.
Sin embargo, el conductor marcó una distancia sustancial entre ambos casos, resaltando que el neozelandés sí posee credenciales profesionales y jerarquía de selección. "Sí, pero no era jugador de fútbol. Spreen era un influencer que jugó un ratito y vendió un montón de latas el señor. Tim Payne puede jugar en Deportivo Riestra. Deportivo Riestra está interesado en el jugador influencer, en Tim Payne", diferenció.
Lejos de tratarse de un simple rumor de redes sociales o de una especulación del ambiente digital, el periodista de Rivadavia enfatizó que la dirigencia del club del Bajo Flores ya comenzó a moverse formalmente para evaluar la viabilidad de la transferencia.
"Ya hubo una charla en la comisión directiva y están por hacer una propuesta. Es serio, es real. Voy a cubrir los internautas de Riestra. Es una figura internacional, mundial, que puede venir al fútbol argentino", sentenció el cronista sobre el futbolista que por estos días se prepara para disputar la Copa del Mundo.
De concretarse las gestiones, Riestra no solo sumaría un refuerzo para su plantel profesional, sino que capitalizaría el masivo acompañamiento que Payne cosecha diariamente en el público de nuestro país, transformando un fenómeno de internet en una de las transferencias más exóticas de la historia de la Liga Profesional.
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