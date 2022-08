Es futbolista, la policía lo confundió, fue detenido y no llegó al partido

"Estaba esperando a mi compañero en la Plaza Alsina de Avellaneda como siempre lo hago antes de ir para el club. En ese momento se me acercó un patrullero y me dice: “Vos estabas haciendo de trapito”. Lo cual me sorprendió y le respondo: “Yo no estaba haciendo nada, sólo espero un compañero para ir a jugar, mire como estoy vestido del club”. A lo que el oficial me replica: ”Vos estabas haciendo de trapito, te vimos para las cámaras”, expresó en una charla con Olé.

"Me trataron de mentiroso y ahí me dijeron que los acompañe. No entendía el por qué, quise llamar a un compañero. Me restringieron el celular, me lo sacaron y no me permitieron llamar a nadie. Pensaban que los podía llegar a grabar. Pusieron todas mis pertenencias en el baúl, luego forcejearon y me pegaron para meterme en el patrullero", agregó.

Luego, el futbolista reveló algunos detalles de cómo fue su estadía en la comisaría: "Pedía por favor realizar una llamada para avisar al club, a mi familia para que sepan dónde estoy, pero no me dejaron. Gracias a Dios no me pasó nada más. Había muchos pibes ahí que estaban drogados o por otras causas que me miraban y yo no sabía qué hacer. Me quedé en un rincón esperando", contó.

Por último, reveló que allí lo maltrataron física y verbalmente: "La pasé muy mal mal, fue un momento muy feo. Lloraba porque no me dejaban hablar con nadie, no me dejaban nada. Fue un día horrible", cerró.