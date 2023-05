Fin de una era: Jordi Alba anunció que dejará el Barcelona

Mi mayor deseo siempre fue ser jugador del Fútbol Club Barcelona y mi memoria está llena de inumerables recuerdos que guardo con mucho cariño. Crecer en la cantera fue una de las etapas más especiales de mi vida. Tras aquellos 7 años tuve que marcharme, pero tiempo despues volví para cumplir lo que siempre había soñado, jugar en el primer equipo del Barça. Lo logré en 2012, regresando a casa con una presentación en el Camp Nou que fue un momento único. Y once temporadas después me siento muy orgulloso y plenamente satisfecho de todo lo que hemos conseguido juntos. No todo ha sido bonito porque también hemos vivido momentos complicados, pero siempre hemos salido de ellos unidos. Echaré mucho de menos correr la banda del Camp Nou, sentir el aliento de la afición, su empuje, su afecto y su alegría en los grandes momentos.

Quién le habría dicho a aquel niño de 9 años que empezaba su camino lleno de ilusión en la escuela del Barça que iba a conseguir tanto con el club de su vida. Me siento un gran afortunado, quiero agradeceros de corazón a todos los clubes del mundo por el gran cariño que siempre me habeis dado. Gracias, de verdad.

Por todo ello, después de mucho meditar y valorar, creo que lo mejor es dar un paso al lado. Y me gustaría anunciaros que esta sera mi última temporada como jugador del Barça. No ha sido una decisión fácil, pero me voy feliz y tranquilo porque creo que desde mi sentimiento culé es lo mejor.

Nos vemos el domingo en el Camp Nou. Gracias culés y visca el Barça.

jordi alba se va del barsa.mp4