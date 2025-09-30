Enzo Pérez, casi descartado ante Racing: Gallardo mete cambios en River para cortar la mala racha
El capitán arrastra un profundo corte en la rodilla y no llegaría al cruce de Copa Argentina. Portillo seguiría como 5 y el DT planea varias variantes.
La presencia de Enzo Pérez en el clásico de River contra Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina pende de un hilo. Pese a su deseo de jugar, el capitán no se recupera del profundo corte en la rodilla que le dejó siete puntos de sutura y que, según el cuerpo médico, puede complicarse con una infección.
Aunque todavía no está totalmente descartado, todo indica que el mendocino quedará otra vez afuera de la lista de convocados, como ocurrió frente a Deportivo Riestra. La baja sería un golpe duro para un equipo que atraviesa una crisis futbolística y necesita de la presencia de su referente en una verdadera “final”, como la definió Marcelo Gallardo.
De confirmarse la ausencia del experimentado futbolista , Juan Portillo volvería a ocupar el rol de volante central, tal como lo hizo en la derrota del domingo pasado ante Riestra. El joven mediocampista aparece como la opción más firme para sostener el equilibrio en el medio.
Los cambios que planea Marcelo Gallardo en River
El entrenador ya avisó que “no queda otra que ganar” y prepara modificaciones en todas las líneas. Entre ellas:
Defensa: Gonzalo Montiel regresará a la titularidad en lugar de Fabricio Bustos. Además, Lautaro Rivero se perfila como titular, con la duda de si entrará por Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz.
Mediocampo: Kevin Castaño podría dejarle su lugar a Ignacio Fernández, mientras que Giuliano Galoppo se mantendría.
Ataque: Facundo Colidio pelea un lugar con Miguel Ángel Borja, muy cuestionado por los hinchas, para acompañar a Maximiliano Salas y a Juan Fernando Quintero, quien quedó demasiado solo en la creación ante Riestra.
La posible formación de River ante Racing
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Ignacio Fernández, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.
Con este panorama, Marcelo Gallardo busca cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas y levantar el ánimo del plantel, con la obligación de avanzar en la Copa Argentina para salvar parte de la temporada.
