Paredes sorprendió a Di María en Rosario en el día libre de Boca y compartieron un encuentro familiar
El volante xeneize viajó con su familia para visitar al Fideo en Rosario. Los campeones del mundo disfrutaron juntos mientras sus equipos pelean por la Copa Libertadores.
Leandro Paredes aprovechó el lunes libre tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia para viajar a Rosario y visitar de sorpresa a Ángel Di María. Los campeones del mundo con la Selección Argentina compartieron un encuentro familiar junto a sus esposas e hijos, en medio de la intensa pelea entre ambos equipos por la clasificación a la Copa Libertadores.
El volante del Xeneize viajó acompañado por su esposa Camila Galante y sus hijos Victoria, Giovanni y Lautaro. Allí fueron recibidos por el futbolista del Canalla junto a Jorgelina Cardoso y sus hijas Mía y Pía. Dos familias que tuvieron la oportunidad de compartir muchos momentos en distintos países y que hoy se encuentran en Argentina para disfrutar al máximo del país.
En sus redes sociales, Camila compartió varias postales del día: una foto de Paredes conduciendo por la autopista, otra de Di María y su esposa junto al pequeño Lautaro, una de Mía cargando al bebé y una última imagen de los cinco chicos disfrutando un helado bajo el sol de la tarde.
La relación entre Paredes y Di María comenzó en el Paris Saint-Germain y se fortaleció en la Selección Argentina y en la Juventus. Hace algunas semanas, ambos se enfrentaron por primera vez en el empate entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito, donde el Fideo convirtió un gol olímpico. Tras el partido, Fideo reconoció entre risas que esperaba una patada de su amigo y el otro valoró el reencuentro, recordando los años compartidos en clubes y en la Selección.
Más allá del encuentro familiar, ambos futbolistas atraviesan un momento decisivo con sus clubes. Rosario Central goleó a Gimnasia con un gol de Di María y lidera la tabla anual con 50 puntos y un partido menos. Boca, en cambio, cayó frente a Defensa y Justicia y quedó cuarto con 47 unidades, las mismas que Argentinos Juniors, aunque con peor diferencia de gol. River, pese a su derrota ante Riestra, marcha segundo con 49.
