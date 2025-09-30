Paredes sorprendió a Di María en Rosario en el día libre de Boca y compartieron un encuentro familiar

La relación entre Paredes y Di María comenzó en el Paris Saint-Germain y se fortaleció en la Selección Argentina y en la Juventus. Hace algunas semanas, ambos se enfrentaron por primera vez en el empate entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito, donde el Fideo convirtió un gol olímpico. Tras el partido, Fideo reconoció entre risas que esperaba una patada de su amigo y el otro valoró el reencuentro, recordando los años compartidos en clubes y en la Selección.

Más allá del encuentro familiar, ambos futbolistas atraviesan un momento decisivo con sus clubes. Rosario Central goleó a Gimnasia con un gol de Di María y lidera la tabla anual con 50 puntos y un partido menos. Boca, en cambio, cayó frente a Defensa y Justicia y quedó cuarto con 47 unidades, las mismas que Argentinos Juniors, aunque con peor diferencia de gol. River, pese a su derrota ante Riestra, marcha segundo con 49.