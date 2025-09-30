Chiquito Romero y un desafiante mensaje para el arco de Boca: "Nunca me fui"

"Chiquito" asistió a la gala de los premios Martín Fierro para acompañar a su esposa, Eliana Guercio, y allí fue interceptado por un hincha del Xeneize que le pidió por su regreso al arco. La respuesta del arquero fue contundente: “Nunca me fui del arco de Boca, lo extraño mucho”. Además, cuando el simpatizante le aseguró que pronto volvería a ser titular en el equipo de Miguel Ángel Russo, Romero levantó el pulgar, gesto que fue interpretado como una señal de confianza para volver a competir por el puesto.