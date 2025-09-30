Chiquito Romero y un desafiante mensaje para el arco de Boca: "Nunca me fui"
El arquero, relegado hace casi un año y sin minutos oficiales, dejó un mensaje en plena crisis de Agustín Marchesín y se ilusiona con volver a atajar.
La derrota de Boca por 2 a 1 frente a Defensa y Justicia dejó en el ojo de la tormenta a Agustín Marchesín, que fue señalado por su floja respuesta en los dos goles del Halcón. Su continuidad como titular quedó en duda y, en medio de esa crisis, Sergio Romero dejó un mensaje que encendió al mundo xeneize.
"Chiquito" asistió a la gala de los premios Martín Fierro para acompañar a su esposa, Eliana Guercio, y allí fue interceptado por un hincha del Xeneize que le pidió por su regreso al arco. La respuesta del arquero fue contundente: “Nunca me fui del arco de Boca, lo extraño mucho”. Además, cuando el simpatizante le aseguró que pronto volvería a ser titular en el equipo de Miguel Ángel Russo, Romero levantó el pulgar, gesto que fue interpretado como una señal de confianza para volver a competir por el puesto.
Chiquito Romero: diez meses sin jugar y relegado en el plantel
A pesar de su entusiasmo, la realidad marca que Romero lleva más de diez meses sin disputar un partido oficial. Su última aparición fue el 23 de noviembre de 2024 en el empate sin goles ante Huracán. Tras esa actuación, se sometió a una operación de rodilla que lo marginó de toda la primera parte de la temporada. Si bien ya se reintegró a los entrenamientos antes del Mundial de Clubes, Russo lo ubicó como cuarto arquero, detrás de Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
En medio de las dudas que genera Marchesín y con los hinchas pidiendo cambios, el experimentado arquero se ilusiona cada vez más con la chance de recuperar protagonismo. Su trayectoria y su pasado en la Selección Argentina lo respaldan, pero la incógnita sigue siendo su estado físico y si el entrenador lo tendrá en cuenta en el corto plazo.
