Jorge Brito habló tras el Superclásico: qué dijo sobre el escandaloso final ante Boca

"No me gustó nada", expresó Jorge Brito en diálogo con TyC Sports.

"En la cancha no vi qué ocurrió, primero pensé que el árbitro lo había terminado antes cuando quedaban dos minutos más. Pero cuando vi lo que había ocurrido... Muchas veces te sale el hincha de adentro y hacés algo que puede fastidiar al otro. Ahí es cuando tenemos que tener más claros los límites”, indicó.

river boca escándalo.jpg

En cuanto al jugador de River a quien se lo acusa de haber provocado la furia en Boca, Brito lo respaldó: “Palavecino es un jugador inteligente, es una buena persona y va a aprender de esto".

De todas formas, lanzó contundente: "Me pareció exagerada la reacción de Boca".

El presidente de River también habló sobre el arbitraje de Darío Herrera, luego de las tarjetas amarillas del primer tiempo y tras sancionar el penal por una falta de Agustín Sandez contra Pablo Solari.

"No soy de criticar a los árbitros cuando pierdo, menos cuando gano. Sí me pareció penal, me parece que hay contacto y es dentro del área. Después podemos entrar en el detalle de si se cobran o no, de si es el último minuto... Que yo haya leído, el reglamento no difiere de en qué minuto es la falta para definir si es o no penal".

Convencido, sostuvo que para él "el partido lo controló River": "Llegó muy bien, atacó. Es innegable que cuando el gol no llega, la preocupación empieza a llegar. En un segundo, una contra puede ser fatal. Nadie estaba tranquilo hasta que no llegó el gol. Fue un partido que River tuvo controlado, pero nunca desde el resultado", sostuvo sobre los 90 minutos en la cancha previos al escándalo.

Por otro lado, Brito elogió el River de Martín Demichelis tras salida de Marcelo Gallardo: "Sabíamos que el post Gallardo iba a ser complicado por lo que había sido Marcelo en ocho años y medio en el club. Desde el momento en el que llegó, Martín pudo entrar muy bien al grupo desde lo humano, algo que consideramos muy importante", comenzó.

Puntualmente sobre Demichelis dijo: "También está demostrando ser un gran DT, está a la altura de River. Lo refleja en los hinchas, que estamos todos muy contentos con él. Esto recién empieza, vamos solo seis meses, no hay que ser extremistas. Hace pocos días, después de perder en Brasil, escuché muchas personas... Hay que ir despacio, es un proceso nuevo. Desde lo humano, y lo dijo Enzo Pérez ayer, estamos muy unidos. Tenemos mucho por delante, muchas competencias. Es importante que sigamos por este camino con mucha humildad".