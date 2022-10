River: Brito habló sobre el arbitraje y apuntó contra Beligoy

Y además, agregó: “No quiero calificar a los arbitrajes y por eso no quise hablar después del partido con Patronato (por Copa Argentina, no le sancionaron un claro penal con el encuentro 1-0 y luego la Banda perdió por penales). No lo hicimos nunca y no tiene nada que ver con la firma de Beligoy. Si alguien piensa que la dirigencia de Brito fue un desastre lo puede decir, del mismo modo que debe haber libertad si uno cree que un arbitraje fue un desastre”.

“Siempre creímos en tener un proceso transparente en las elecciones de los árbitros como el azar o el azar selectivo, dependiendo de las actuaciones de los árbitros. Ellos se pueden equivocar, pero todos tenemos la tranquilidad de que si eso pasa no es más que un error y no que haya algo raro atrás. Nunca es claro cuándo paran a un árbitro por errores o darle descanso. Nosotros le pedimos a la AFA más claridad en las elecciones de los árbitros y sus sanciones”, hizo público su reclamo a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

