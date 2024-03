Jorge Martínez rompió el silencio antes del juicio en su contra por abuso sexual

“Estoy feliz porque llegó el día para demostrar mi inocencia, esa es la tranquilidad que tengo, así que contento de que se ejecute el juicio”, declaró Martínez ante la prensa. Y sumó: "Se sufre mucho pero estamos preparados. Estoy muy seguro, porque soy inocente”.

florencia marco

La empleada de Boca apuntó contra el Consejo de Fútbol

Florencia Marco, quien denunció al DT por abuso sexual, también dio su palabra antes del juicio: "Gracias por acompañarme, voy con la tranquilidad de la verdad. Espero que hoy se haga justicia por todas”.

La denunciante asegura que los tres integrantes del Consejo de Fútbol, Alfredo Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, sabían que los abusos sucedían y que había más víctimas.

"Cuando les conté que me había tocado la cola, me dijeron que iban a tomar medias, pero no lo hicieron", expuso Marco, y denunció que Martínez tenía actitudes “abusivas y violentas” pero “se fueron naturalizando”.

A la vez, agregó: "Cuando me tocó la cola, hablo con Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Les informé y les conté todo. Ellos me dijeron que ya lo estaban hablando con Juan Román Riquelme y también con Cristian, su hermano. Estaban todos informados. Y me dicen que supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas, pero nunca las tomaron. Ellos sabían que el abuso sexual era real y sabían que no era solo conmigo".