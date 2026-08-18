Jorge Sampaoli, en la cuerda floja en Talleres: la reunión que definirá su futuro

El conjunto cordobés convirtió siete goles en el torneo, pero esa producción ofensiva no fue suficiente para compensar la cantidad de tantos recibidos. El único partido en el que el equipo pudo mostrar una versión contundente fue justamente el triunfo ante el Calamar. A partir de allí, el conjunto cordobés acumuló tres derrotas consecutivas y quedó cada vez más comprometido en la tabla.

La caída ante Gimnasia de Mendoza terminó de encender las alarmas dentro de la institución. Si bien el equipo tiene margen para recuperarse por la cantidad de fechas que todavía quedan por disputar, la dirigencia deberá decidir si continúa apostando por Sampaoli o si considera necesario realizar un cambio de conducción.

Jorge Sampaoli se reunirá con Andrés Fassi

La definición estará en manos de la dirigencia y, especialmente, de la reunión que mantendrán Sampaoli y Andrés Fassi. Por ahora, todo indica que el entrenador continuará en su cargo, aunque el escenario puede cambiar dependiendo de lo que suceda en ese encuentro.

La situación contractual también representa un factor importante. Sampaoli tiene vínculo con Talleres hasta diciembre de 2027, por lo que una eventual salida anticipada requeriría un acuerdo entre ambas partes y tendría consecuencias económicas para la institución.

El exentrenador de la Selección Argentina afronta así su primera experiencia al frente de un equipo del fútbol argentino después de una extensa trayectoria internacional y de haber dirigido a la Selección Argentina. Su llegada había generado expectativa, pero los resultados del inicio del Clausura colocaron rápidamente su ciclo bajo presión.