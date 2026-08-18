Jorge Sampaoli, en la cuerda floja en Talleres: la reunión que definirá su futuro
El entrenador sufrió cuatro derrotas en cinco partidos del Clausura y este martes se reunirá con Andrés Fassi para resolver si continúa al frente del equipo cordobés.
Jorge Sampaoli atraviesa su momento más delicado desde que asumió como entrenador de Talleres. La derrota por 3-1 frente a Gimnasia de Mendoza, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, dejó al equipo cordobés nuevamente sin puntos y puso seriamente en duda la continuidad del director técnico. Este martes habrá una reunión con el presidente Andrés Fassi que puede resultar determinante para definir el futuro del entrenador.
Después del encuentro disputado en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, el entrenador abandonó el escenario sin realizar declaraciones. El silencio del técnico se produjo luego de una nueva derrota que profundizó una campaña muy complicada y que dejó a Talleres con apenas tres puntos sobre 15 posibles.
El casiledense de 66 años llegó al conjunto cordobés para afrontar este campeonato, pero los resultados hasta el momento están muy lejos de las expectativas. En sus primeros cinco encuentros, solamente pudo conseguir una victoria. Fue en la tercera fecha, cuando Talleres goleó 4-0 a Platense en Vicente López.
Los otros cuatro compromisos terminaron en derrotas: en el debut, el equipo perdió 1-0 frente a Newell's en Rosario. Luego cayó 3-1 ante Vélez en Córdoba y sufrió otro duro golpe como local, esta vez por 3-0 contra Lanús. El último capítulo fue el 3-1 ante Gimnasia de Mendoza.
Talleres se hunde: diez goles recibidos en cinco fechas
Uno de los principales problemas que mostró la T durante este comienzo del Clausura está relacionado con su funcionamiento defensivo. El conjunto dirigido por Sampaoli recibió diez goles en cinco partidos, lo que representa un promedio de dos tantos en contra por encuentro. La cifra explica buena parte de los malos resultados y evidencia una de las dificultades que el entrenador todavía no logró solucionar.
El conjunto cordobés convirtió siete goles en el torneo, pero esa producción ofensiva no fue suficiente para compensar la cantidad de tantos recibidos. El único partido en el que el equipo pudo mostrar una versión contundente fue justamente el triunfo ante el Calamar. A partir de allí, el conjunto cordobés acumuló tres derrotas consecutivas y quedó cada vez más comprometido en la tabla.
La caída ante Gimnasia de Mendoza terminó de encender las alarmas dentro de la institución. Si bien el equipo tiene margen para recuperarse por la cantidad de fechas que todavía quedan por disputar, la dirigencia deberá decidir si continúa apostando por Sampaoli o si considera necesario realizar un cambio de conducción.
Jorge Sampaoli se reunirá con Andrés Fassi
La definición estará en manos de la dirigencia y, especialmente, de la reunión que mantendrán Sampaoli y Andrés Fassi. Por ahora, todo indica que el entrenador continuará en su cargo, aunque el escenario puede cambiar dependiendo de lo que suceda en ese encuentro.
La situación contractual también representa un factor importante. Sampaoli tiene vínculo con Talleres hasta diciembre de 2027, por lo que una eventual salida anticipada requeriría un acuerdo entre ambas partes y tendría consecuencias económicas para la institución.
El exentrenador de la Selección Argentina afronta así su primera experiencia al frente de un equipo del fútbol argentino después de una extensa trayectoria internacional y de haber dirigido a la Selección Argentina. Su llegada había generado expectativa, pero los resultados del inicio del Clausura colocaron rápidamente su ciclo bajo presión.
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