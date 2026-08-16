Gimnasia de Mendoza vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Lobo" mendocino, que viene de caer ante Instituto en Alta Córdoba, cierra la quinta fecha ante la "T" en el Víctor Legrotaglie. Los detalles en la nota.
Gimnasia de Mendoza y Talleres se enfrentan este lunes, desde las 21.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el cierre de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.
El partido tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano, quien estará acompañado por Ernesto Callegari y Marcos Horticoliou como asistentes. Además, Maximiliano Macheroni estará a cargo del VAR.
El conjunto mendocino, dirigido por Darío Franco, llega con seis puntos y buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en su última presentación. El "Lobo" comenzó el campeonato con una victoria por 1-0 ante Central Córdoba, luego cayó 1-0 frente a San Lorenzo, se recuperó con un 2-0 sobre Unión y volvió a perder en la fecha pasada, cuando Instituto lo derrotó 1-0 en Córdoba.
Por su parte, el equipo conducido por Jorge Sampaoli perdió 1-0 ante Newell's en el debut, cayó 3-1 frente a Vélez en la segunda jornada, consiguió su primer triunfo del torneo al golear 4-0 a Platense y posteriormente volvió a quedar sin puntos al perder 3-0 ante Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes.
Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Maximiliano Macheroni.
TV: TNT Sports.
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