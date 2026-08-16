Gimnasia de Mendoza vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto mendocino, dirigido por Darío Franco, llega con seis puntos y buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en su última presentación. El "Lobo" comenzó el campeonato con una victoria por 1-0 ante Central Córdoba, luego cayó 1-0 frente a San Lorenzo, se recuperó con un 2-0 sobre Unión y volvió a perder en la fecha pasada, cuando Instituto lo derrotó 1-0 en Córdoba.