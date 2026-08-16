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Gimnasia de Mendoza vs. Talleres por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Lobo" mendocino, que viene de caer ante Instituto en Alta Córdoba, cierra la quinta fecha ante la "T" en el Víctor Legrotaglie. Los detalles en la nota.

El Lobo mendocino suma seis unidades en la Zona A. 

El "Lobo" mendocino suma seis unidades en la Zona A. 

Gimnasia de Mendoza y Talleres se enfrentan este lunes, desde las 21.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en el cierre de la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El partido tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano, quien estará acompañado por Ernesto Callegari y Marcos Horticoliou como asistentes. Además, Maximiliano Macheroni estará a cargo del VAR.

El conjunto mendocino, dirigido por Darío Franco, llega con seis puntos y buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en su última presentación. El "Lobo" comenzó el campeonato con una victoria por 1-0 ante Central Córdoba, luego cayó 1-0 frente a San Lorenzo, se recuperó con un 2-0 sobre Unión y volvió a perder en la fecha pasada, cuando Instituto lo derrotó 1-0 en Córdoba.

Talleres viene de caer ante Lanús.

Talleres viene de caer ante Lanús.

Por su parte, el equipo conducido por Jorge Sampaoli perdió 1-0 ante Newell's en el debut, cayó 3-1 frente a Vélez en la segunda jornada, consiguió su primer triunfo del torneo al golear 4-0 a Platense y posteriormente volvió a quedar sin puntos al perder 3-0 ante Lanús en el estadio Mario Alberto Kempes.

Formaciones de Gimnasia de Mendoza vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A

  • Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
  • Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

  • Árbitro: Andrés Gariano.

  • VAR: Maximiliano Macheroni.

  • TV: TNT Sports.

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