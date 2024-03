La durísima crítica a Jorge Sampaoli de un exdirigido: "Era insoportable"

Embed Fábio Santos diz que ficou 4 meses dando 'bom dia' para Sampaoli no @Atletico e não teve resposta de argentino



En diálogo con ESPN Brasil, agregó: "Insistí por tres, cuatro meses, pero el tipo no me quería dar el 'buenos días'. No era personal, él era así. Aun así, había días que llegaba muy bien y contaba historias. Dije 'ahora va, eh'. Al otro día no habló con nadie".

Aunque no escatimó críticas para el entrenador argentino, sí destacó a su cuerpo técnico: "Es muy bueno, incluso es gente buena para las relaciones públicas, pero Sampaoli era complicado".

"Llegó a ser gracioso por lo insoportable que él era. Dices 'este tipo, debe ser un tonto, no es posible'. Después terminó siendo un personaje", agregó sobre Sampaoli. Igualmente, aseguró: "Tácticamente, aprendí mucho con él porque es un buen entrenador. En Flamengo no funcionó tan bien, pero tiene muchas cosas que me gustan. Es un hombre que le gusta el fútbol".

Sampaoli, en los últimos días, sonó para dirigir a Botafogo, que se quedó sin técnico tras la salida de Tiago Nunes y, en caso de prosperar los contactos, podría ser su cuarto equipo en Brasil tras Santos, Atlético Mineiro y Flamengo.