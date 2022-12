Jorge Valdano en C5N: "Messi en cada aparición nos dice 'el fútbol es esto'"

“Esta Francia es parecida a la que salió campeona en 2018. Es un equipo sólido, estructurado, que cuando mete un gol cuida lo que tiene. No es un equipo que podamos considerar atrevido, es casi especulador. Ha perdido a sus tres mediocampistas pero han sido suplantados por gente más que competente que lo están haciendo francamente bien. Tienen a un Mbappé más maduro, que sabe esperar su momento. No es fácil dormir la noche anterior cuando uno tiene a Mbappé delante”, aseveró el ex futbolista.