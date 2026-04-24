José Mourinho abrió la puerta y en River crece la ilusión: "Otamendi tiene derecho a elegir"
El entrenador del Benfica reconoció que el defensor argentino podrá decidir su futuro tras el Mundial 2026, en medio de versiones que lo acercan al Millonario.
Las palabras de José Mourinho no hicieron más que alimentar una ilusión que ya venía tomando forma. En medio de los rumores sobre un posible regreso de Nicolás Otamendi a River, el técnico del Benfica fue claro al referirse a la situación de su capitán.
“Creo que depende sólo de él. Hay personas que tienen derecho a elegir su futuro basándose en todo lo que han construido en el fútbol. Otamendi es una de ellas”, expresó el portugués en conferencia de prensa. Su declaración no pasó desapercibida, ya que llega en un contexto donde el defensor finaliza contrato el próximo 30 de junio.
Mourinho fue más allá y remarcó el peso de la trayectoria del central argentino: “Jugó su último partido con su selección en suelo argentino por decisión propia, terminará su carrera con la Selección Argentina después del Mundial por decisión propia y será su decisión jugar en River o seguir en Benfica“. La frase dejó en claro que el club portugués no pondría obstáculos si el jugador decide cambiar de rumbo.
El entrenador también destacó el nivel actual del defensor, desestimando cualquier cuestionamiento por su edad. “Todo está en sus manos. El rendimiento que ha mostrado a lo largo de la temporada, con muy pocas lesiones y ausencias, con una presencia constante, le da credibilidad suficiente para que no haya que mirar su documento”, sostuvo. Y completó: “Es un gran jugador y su calidad no cambia de un año a otro”.
Mientras tanto, en Benfica no pierden la esperanza de retenerlo. Tal como ocurrió en temporadas anteriores, la dirigencia estaría dispuesta a ofrecerle una renovación para extender su vínculo al menos por un año más. Sin embargo, el contexto parece diferente.
A lo largo de su carrera en Europa, Otamendi defendió camisetas de peso como Porto, Valencia y Manchester City, construyendo un recorrido destacado que podría estar llegando a su etapa final. En ese escenario, la posibilidad de regresar al fútbol argentino, y especialmente a River -club del que es hincha-, toma cada vez más fuerza.
Con el Mundial en el horizonte como cierre de su ciclo en la Selección, el defensor se encuentra en un momento clave para definir su próximo paso. Y ahora, con el aval implícito de su entrenador, el camino hacia Núñez parece un poco más despejado.
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