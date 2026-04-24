José Mourinho abrió la puerta y en River crece la ilusión: "Otamendi tiene derecho a elegir"

Mientras tanto, en Benfica no pierden la esperanza de retenerlo. Tal como ocurrió en temporadas anteriores, la dirigencia estaría dispuesta a ofrecerle una renovación para extender su vínculo al menos por un año más. Sin embargo, el contexto parece diferente.

Otamendi River

A lo largo de su carrera en Europa, Otamendi defendió camisetas de peso como Porto, Valencia y Manchester City, construyendo un recorrido destacado que podría estar llegando a su etapa final. En ese escenario, la posibilidad de regresar al fútbol argentino, y especialmente a River -club del que es hincha-, toma cada vez más fuerza.

Con el Mundial en el horizonte como cierre de su ciclo en la Selección, el defensor se encuentra en un momento clave para definir su próximo paso. Y ahora, con el aval implícito de su entrenador, el camino hacia Núñez parece un poco más despejado.