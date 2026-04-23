Por pedido de Coudet, River va por un desconocido mediocampista uruguayo que juega en España
Mauro Arambarri, del Getafe, es el principal apuntado por el "Chacho" para el mercado de pases de invierno. Tras la caída en el Superclásico, la dirigencia ya inició contactos con el entorno.
La derrota ante Boca en el Monumental dejó al descubierto la necesidad de recambio en la estructura de River. Ante este escenario, Eduardo Coudet no perdió el tiempo y ya puso sobre la mesa el nombre de su prioridad para reforzar la mitad de la cancha: Mauro Arambarri. El volante uruguayo de 30 años, actual referente del Getafe de España, es el elegido por el DT para sumar ese rol de "box-to-box" que el equipo hoy siente que le falta para acompañar a Aníbal Moreno y Fausto Vera.
Las gestiones ya están en marcha. Según trascendió, el propio Coudet mantuvo una charla telefónica con el futbolista para comentarle el proyecto, mientras que Enzo Francescoli se reunió en las instalaciones del Monumental con allegados al volante. Si bien todavía no existe una oferta formal sobre el escritorio del club español, los primeros borradores del contrato ya circulan y la predisposición del jugador para vestir la banda roja es muy buena, lo que alimenta el optimismo en las oficinas de Núñez.
Perfil del jugador: el volante que busca el Chacho para su River
Arambarri representa el prototipo de mediocampista moderno que seduce a Coudet. Con un origen aguerrido en Defensor Sporting y una trayectoria de casi una década en Europa, el uruguayo destaca por su polifuncionalidad.
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Presencia: Es el encargado de los penales y las pelotas paradas en el Getafe, donde acumula 261 partidos y 22 goles.
Dinámica: Aporta tanto en el retroceso defensivo como en la llegada al área rival, una característica que hoy River reparte entre el juvenil Tomás Galván y el recién recuperado Giuliano Galoppo.
Experiencia: Cuenta con 12 partidos en la Selección de Uruguay, aunque no es convocado desde 2022.
A pesar del deseo de ambas partes, la negociación no será sencilla desde lo financiero. Arambarri es una pieza inamovible en el esquema del conjunto madrileño y tiene contrato vigente hasta junio de 2028. Según el sitio especializado Transfermarkt, su ficha está tasada en unos 10 millones de euros, una cifra importante para el mercado local.
Sin embargo, en River confían en que el deseo del jugador de regresar a Sudamérica y la ingeniería económica del club permitan destrabar la salida. El "Chacho" considera que su llegada es vital para afrontar el segundo semestre del año, donde la exigencia será máxima y el margen de error, nulo. Por ahora, el primer paso está dado: el contacto ya existe y el sueño del uruguayo con la banda roja empieza a tomar forma.
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