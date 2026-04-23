Por pedido de Coudet, River va por un desconocido mediocampista uruguayo que juega en España

La derrota ante Boca en el Monumental dejó al descubierto la necesidad de recambio en la estructura de River. Ante este escenario, Eduardo Coudet no perdió el tiempo y ya puso sobre la mesa el nombre de su prioridad para reforzar la mitad de la cancha: Mauro Arambarri. El volante uruguayo de 30 años, actual referente del Getafe de España, es el elegido por el DT para sumar ese rol de "box-to-box" que el equipo hoy siente que le falta para acompañar a Aníbal Moreno y Fausto Vera.