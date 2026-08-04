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Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Xeneize", que aún no logró ganar en el certamen, recibe a un Estudiantes impulsado por el triunfo ante Defensa y Justicia. Los detalles en la nota.

Boca y Estudiantes juegan el postergado de la segunda  fecha. 

Boca y Estudiantes juegan el postergado de la segunda  fecha. 

Boca y Estudiantes se pondrán al día este miércoles desde las 19, cuando disputen el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido será televisado por TNT Sports y se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, debido a que La Bombonera se encuentra en obras de mejora que incluyen trabajos sobre el drenaje y la reposición del césped.

El compromiso había sido postergado debido a la participación del "Xeneize" en los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que eliminó a O'Higgins por penales para avanzar a los octavos de final. Nazareno Arasa será el árbitro principal, acompañado por los asistentes Pablo González y José Castelli. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Boca afrontará su tercera presentación en el campeonato luego de un debut adverso. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena cayó por 3 a 0 frente a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza y empató 2 a 2 ante Newell´s en Rosario, resultado con el que sumó su primer punto en el campeonato.

Boca sumó su primero punto en el torneo ante Newell´s.

Boca sumó su primero punto en el torneo ante Newell´s.

El Pincharrata, por su parte, llega con tres puntos luego de un comienzo con altibajos: perdió 2 a 0 frente a Independiente en su debut y, en su última presentación, se recuperó con una contundente victoria por 3 a 0 ante Defensa y Justicia.

Formaciones de Boca Juniors vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026

  • Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Alexis Castro; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Fabricio Pérez o Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
  • Árbitro: Nazareno Arasa.
  • VAR: Silvio Trucco.
  • TV: TNT Sports.

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