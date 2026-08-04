Boca Juniors vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Boca y Estudiantes se pondrán al día este miércoles desde las 19, cuando disputen el encuentro pendiente de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido será televisado por TNT Sports y se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, debido a que La Bombonera se encuentra en obras de mejora que incluyen trabajos sobre el drenaje y la reposición del césped.