Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái

Qué sigue para Carlos Alcaraz en el Masters de Shanghái

Con la victoria ante Cerúndolo, Alcaraz extendió a siete partidos su racha de triunfos y continúa en carrera por un título que todavía no pudo conquistar. En la próxima ronda se enfrentará al ganador del cruce entre el peruano Ignacio Buse y el belga Zizou Bergs. El español buscará aprovechar su buen presente para avanzar en un torneo en el que su mejor resultado hasta ahora fueron los cuartos de final de 2024.