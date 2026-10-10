Juan Manuel Cerúndolo cayó ante Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái
El español se impuso por 6-3 y 6-3 ante el argentino en la segunda ronda del torneo chino. Con un nuevo look y un tenis contundente, estiró su racha ganadora.
Carlos Alcaraz derrotó a Juan Manuel Cerúndolo por 6-3 y 6-3 en su debut en el Masters 1000 de Shanghái y avanzó a la tercera ronda del certamen. El español, segundo preclasificado, resolvió el encuentro en apenas una hora y seis minutos y confirmó el buen momento que atraviesa después de consagrarse campeón en Tokio.
El argentino, ubicado en el puesto 55 del ranking mundial, afrontó un desafío de máxima exigencia ante uno de los principales candidatos al título. Pese a algunos pasajes de resistencia, no logró frenar el ritmo de Alcaraz, que encontró soluciones con su potencia desde el fondo de la cancha y sus constantes subidas a la red.
El murciano consiguió el quiebre decisivo del primer set en el sexto game y luego sostuvo la ventaja para cerrar el parcial por 6-3. En el segundo, volvió a imponer condiciones y selló el triunfo con idéntico resultado.
El nuevo look de Alcaraz que llamó la atención en Shanghái
Más allá de su rendimiento deportivo, Alcaraz también se destacó por su apariencia: saltó a la cancha con bigote, como parte de una apuesta con su equipo de trabajo tras su consagración en Tokio.
El español explicó que la decisión surgió de una promesa compartida con su entorno y bromeó con la posibilidad de mantener el nuevo estilo. La imagen rápidamente llamó la atención de los fanáticos y se convirtió en uno de los temas de conversación alrededor del torneo.
Qué sigue para Carlos Alcaraz en el Masters de Shanghái
Con la victoria ante Cerúndolo, Alcaraz extendió a siete partidos su racha de triunfos y continúa en carrera por un título que todavía no pudo conquistar. En la próxima ronda se enfrentará al ganador del cruce entre el peruano Ignacio Buse y el belga Zizou Bergs. El español buscará aprovechar su buen presente para avanzar en un torneo en el que su mejor resultado hasta ahora fueron los cuartos de final de 2024.
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