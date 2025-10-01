Juan Martín del Potro, nominado para ingresar al Salón de la Fama del tenis: contra quiénes compite
El tandilense fue incluido en la lista de candidatos para la Clase 2026 del Salón de la Fama del Tenis. Solo Vilas y Sabatini lograron este honor entre argentinos.
Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional en la Clase 2026. El campeón del US Open 2009 comparte la candidatura con Roger Federer, Svetlana Kuznetsova y otras figuras de la disciplina. En caso de ser elegido en este gran reconocimiento, se sumará a Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini como los únicos argentinos distinguidos.
Tras conocerse la noticia, el reconocido tenistas escribió en sus redes oficiales: “Qué honor y qué privilegio ser nominado para tal reconocimiento. Muchas gracias Salón de la Fama del Tenis”.
Por tercer año consecutivo, el proceso de selección combinará la decisión de un jurado de expertos con la participación del público. Los fanáticos podrán votar en la plataforma oficial de la ITHF hasta el viernes 10 de octubre, eligiendo a sus favoritos en la categoría de jugadores. Para ingresar al Salón de la Fama, los postulantes deben alcanzar al menos el 75% de votos afirmativos entre los especialistas, sumando además el porcentaje proveniente de la votación popular.
La carrera de Juan Martín Del Potro y su legado en el tenis argentino
Nacido en Tandil en 1988, Del Potro dejó una huella imborrable en el tenis mundial. Fue campeón del US Open 2009 tras vencer en una histórica final a Roger Federer en cinco sets, sumó un total de 22 títulos individuales y alcanzó su primera final de Grand Slam en 2009. Ese mismo año cerró como el jugador más joven del top 10. En 2016 lideró a Argentina en la obtención de la Copa Davis, el primer título en la historia para el país, y también logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río.
En caso de ser elegido, se unirá a un grupo selecto en el que figuran solo dos argentinos: Guillermo Vilas, incorporado en 1991, y Gabriela Sabatini, quien recibió la distinción en 2006. De concretarse su ingreso, el tandilense consolidará aún más su lugar entre las máximas leyendas del deporte argentino y mundial.
