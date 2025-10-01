Juan Martín del Potro, nominado para ingresar al Salón de la Fama del tenis: contra quiénes compite

La carrera de Juan Martín Del Potro y su legado en el tenis argentino

Nacido en Tandil en 1988, Del Potro dejó una huella imborrable en el tenis mundial. Fue campeón del US Open 2009 tras vencer en una histórica final a Roger Federer en cinco sets, sumó un total de 22 títulos individuales y alcanzó su primera final de Grand Slam en 2009. Ese mismo año cerró como el jugador más joven del top 10. En 2016 lideró a Argentina en la obtención de la Copa Davis, el primer título en la historia para el país, y también logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río.