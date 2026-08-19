Juan Musso a un paso del Napoli: el sorpresivo trueque entre gigantes de Europa

Si bien las conversaciones entre intermediarios tropezaron con diferencias en la cotización de ambos futbolistas, el interés del vigente campeón italiano por el nicoleño es concreto y prioritario. Para el arquero de 32 años, que viene de alternar la titularidad en el Colchonero durante la última temporada ante las dolencias físicas de Jan Oblak —destacándose incluso en la llave de Champions League frente al Barcelona—, la propuesta representa una oportunidad dorada para adueñarse del arco de un coloso europeo y competir al más alto nivel continental.