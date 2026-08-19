Juan Musso a un paso del Napoli: el sorpresivo trueque entre gigantes de Europa
El arquero de la Selección Argentina busca minutos y figura como prioridad para el conjunto italiano, que negocia un enroque directo con el Atlético de Madrid por Vanja Milinkovi-Savi.
Con el cierre del libro de pases en el Viejo Continente a la vuelta de la esquina, el mercado europeo encendió sus motores y tiene a un integrante de la Selección Argentina como protagonista. Juan Musso, que viene de formar parte del plantel albiceleste en el Mundial 2026, aparece en la órbita del Napoli para sumar los minutos que hoy no encuentra en Atlético de Madrid.
El conjunto del sur de Italia sigue de cerca al surgido en Racing desde hace tiempo, pero la operación tomó un impulso inédito en las últimas horas a raíz de una negociación que incluye un enroque de guardametas. Según reveló el periodista especializado Fabrizio Romano, las dirigencias avanzaron en tratativas para acordar la llegada de Musso a la Serie A, mientras que el serbio Vanja Milinkovi-Savi haría el camino inverso para ponerse a las órdenes de Diego Simeone en la capital española.
Si bien las conversaciones entre intermediarios tropezaron con diferencias en la cotización de ambos futbolistas, el interés del vigente campeón italiano por el nicoleño es concreto y prioritario. Para el arquero de 32 años, que viene de alternar la titularidad en el Colchonero durante la última temporada ante las dolencias físicas de Jan Oblak —destacándose incluso en la llave de Champions League frente al Barcelona—, la propuesta representa una oportunidad dorada para adueñarse del arco de un coloso europeo y competir al más alto nivel continental.
Con contrato firmado en Madrid hasta junio de 2028 y relegado al banco de suplentes de cara al debut liguero frente al Málaga, el surgido en la Academia sabe que la recta final del libro de pases, con fecha límite fijada para el 1° de septiembre, será determinante. Las próximas horas resultarán cruciales para destrabar la ingeniería financiera y concretar el ansiado regreso de Musso al fútbol italiano.
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