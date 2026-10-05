Quién será el encargado de interpretar el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi

El emotivo trasfondo de la elección de Fabio Santana para la despedida de Lionel Messi

La designación de Santana trasciende lo estrictamente musical para aportar una fuerte carga simbólica a la jornada. No será la primera vez que entone las estrofas del himno en un evento deportivo de gran escala: ya lo hizo anteriormente en el partido Argentina - Colombia por las eliminatorias de la Copa del Mundo.