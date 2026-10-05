Quién será el encargado de interpretar el Himno Nacional en la despedida de Lionel Messi
Este martes se llevará a cabo la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina y ya está confirmado quién es el elegido para interpretar el Himno.
En la previa de una jornada cargada de emoción por la despedida de Lionel Messi ante el público argentino en el Estadio Monumental, se develó uno de los misterios más esperados: quién tendrá el honor de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
La distinción recayó en Fabio Santana, excombatiente de la Guerra de Malvinas y cantante, originario de La Matanza.
El propio artista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje dedicado a sus familiares y seres queridos: "Para los amigos, para la familia, para los que quiero y me quieren", expresó al anunciar el importante compromiso que asumirá este martes 6 de octubre.
El emotivo trasfondo de la elección de Fabio Santana para la despedida de Lionel Messi
La designación de Santana trasciende lo estrictamente musical para aportar una fuerte carga simbólica a la jornada. No será la primera vez que entone las estrofas del himno en un evento deportivo de gran escala: ya lo hizo anteriormente en el partido Argentina - Colombia por las eliminatorias de la Copa del Mundo.
El último baile del capitán en casa
El encuentro amistoso marcará un hito histórico para el fútbol nacional, ya que representará la última presentación oficial del capitán argentino vistiendo la camiseta albiceleste. El Estadio Monumental lucirá a colmado para rendirle tributo al máximo referente de la Selección Argentina.
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