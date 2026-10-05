Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Rosario Central por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Banfield vs. Rosario Central por el Torneo Clausura.
Banfield y Rosario Central juegan este lunes, desde las 21.15, en el estadio Florencio Sola, en el duelo que cierra la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura. Con la televisación a cargo de ESPN Premium, Leandro Rey Hilfer será el encargado de impartir justicia, mientras Germán Delfino estará en el VAR.
El elenco comandado por Pedro Troglio viene de empatar con Gimnasia, suma cinco jornadas sin triunfos y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. Con nueve puntos en 10 partidos, el "Taladro" se ubica en el decimotercer puesto de la Zona B.
Por su parte, Central se encuentra en la pelea por los primeros lugares del grupo: suma 18 puntos, marcha cuarto en la Zona B y viene de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes. Además, una victoria en el sur de la Provincia de Buenos Aires le permitirá alcanzar las 49 unidades en la Tabla Anual y quedar a solo tres puntos de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.
Formaciones de Banfield vs. Rosario Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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