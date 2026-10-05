Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Banfield vs. Rosario Central por Internet

Por su parte, Central se encuentra en la pelea por los primeros lugares del grupo: suma 18 puntos, marcha cuarto en la Zona B y viene de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional al vencer a Estudiantes. Además, una victoria en el sur de la Provincia de Buenos Aires le permitirá alcanzar las 49 unidades en la Tabla Anual y quedar a solo tres puntos de Independiente Rivadavia, líder hasta el momento.