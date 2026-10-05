La formación de la Selección Argentina vs. Benín para la despedida de Lionel Messi

Las cartas están sobre la mesa y el misterio se revelará en pocas horas, cuando la Selección pise el verde césped para acompañar a Leo en su última función en casa.

La posible alineación de la Selección Argentina para enfrentar a Benín

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay o Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.