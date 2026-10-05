La formación de la Selección Argentina vs. Benín para la despedida de Lionel Messi
El entrenador Lionel Scaloni define el equipo para el partido histórico de este martes en el Monumental, en la última función del mejor jugador del mundo.
La cuenta regresiva llegó a su fin. Este martes, el estadio Monumental se vestirá de gala para albergar una noche que quedará grabada a fuego en la historia del fútbol mundial: Lionel Messi disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.
En la antesala de este emotivo amistoso frente a Benín, el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni analiza las últimas piezas del equipo titular en el que se espera sea un partido histórico y emotivo, y que contará con mayoría de campeones del mundo, pese a que el equipo se encuentro en plena renovación.
Con la baja sensible de lateral derecho natural tras las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, la gran incógnita pasa por el esquema táctico que elegirá el entrenador para rendirle homenaje en cancha a la mayor cantidad posible de campeones del mundo.
Las dos opciones tácticas sobre la mesa para la despedida de Lionel Messi
En los entrenamientos previos, el dilema táctico principal giró en torno a la posibilidad de resignar el lateral derecho tradicional para apostar por una línea de tres en el fondo, con la inclusión de Nicolás Otamendi, un enroque que permitiría blindar el equipo con la columna vertebral que alzó la Copa del Mundo en Qatar.
En caso de no optar por la línea de tres y mantener el dibujo táctico habitual, el cuerpo técnico se enfrenta al problema de las vacantes en los costados. Ante la falta de marcadores de punta derechos con experiencia en el seleccionado —más allá de las convocatorias previas—, las fichas se disputan entre alternativas como Agustín Giay (el único lateral derecho natural dentro de la nómina y quien supo ser titular frente a Bolivia y Burkina Faso) o la opción improvisada de Giuliano Simeone en esa función.
Las cartas están sobre la mesa y el misterio se revelará en pocas horas, cuando la Selección pise el verde césped para acompañar a Leo en su última función en casa.
La posible alineación de la Selección Argentina para enfrentar a Benín
Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay o Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
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