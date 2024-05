Juan Musso sobre la Copa América: "Scaloni sabe que estoy preparado"

Al ser consultado sobre la posibilidad de volver a la Albiceleste (disputó la Copa América 2021 y fue parte del título), el arquero no dudó en responder: "Con Scaloni no hablé pero ellos saben que estoy preparado y que siempre quiero estar porque se los he hecho saber. La Selección es mi prioridad y mi sueño más grande", comenzó diciendo post partido en una entrevista con ESPN.