Juan Román Riquelme redefinió el manejo del fútbol en Boca: Marcelo Delgado, el irremplazable
El presidente resolvió mantener el control del área deportiva junto al Chelo, sin sumar nuevas figuras al antiguo Consejo de Fútbol, en un año clave para el proyecto deportivo.
Boca atraviesa semanas determinantes de cara a la temporada 2026. Mientras se analiza la continuidad de Claudio Úbeda como entrenador del plantel profesional y se avanza en un mercado de pases que promete varios movimientos, Juan Román Riquelme terminó de definir cómo será la conducción del fútbol en el club.
Lejos de introducir cambios profundos o sumar nombres rutilantes, el presidente xeneize optó por sostener una estructura acotada, con él mismo como máxima autoridad y Marcelo “Chelo” Delgado como manager y principal ejecutor de las decisiones. En Brandsen 805 tienen claro que el organigrama deportivo no sufrirá modificaciones de fondo.
Riquelme seguirá siendo el responsable final del fútbol profesional y amateur, con poder absoluto para definir contrataciones, salidas y el rumbo general del proyecto. A su lado estará Delgado, una figura de extrema confianza para el presidente, que asumirá un rol similar al de un gerente deportivo, funcionando como nexo cotidiano entre el cuerpo técnico, el plantel y la dirigencia.
Esta decisión se consolidó tras la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini del antiguo Consejo de Fútbol. Si bien ambos mantienen diálogo y buena relación con la actual conducción, ya no forman parte de la toma diaria de decisiones. Durante los últimos meses se evaluó la posibilidad de reformular ese espacio con la incorporación de referentes históricos como Carlos Navarro Montoya, Alberto Márcico, José Pekerman o Sergio “Manteca” Martínez.
Sin embargo, Riquelme finalmente descartó esa alternativa y eligió no ampliar la mesa chica. El nuevo esquema contará con el Chelo acompañado por tres delegados designados por el club, cuyos nombres se mantienen en reserva. Estos colaboradores fueron capacitados específicamente en cuestiones vinculadas al mercado de pases, negociación de transferencias y manejo administrativo de los libros de pases, con el objetivo de profesionalizar aún más los procesos.
Además, el Departamento de Legales, encabezado por Orlando Giménez, tendrá un rol activo para respaldar cada operación desde el punto de vista jurídico. Desde la mirada del presidente, Delgado es una pieza clave e inamovible. No solo por el vínculo personal que los une desde la campaña electoral de 2019, sino también por la evaluación positiva que hace de su gestión en un contexto complejo, atravesado por recambios en el plantel y decisiones fuertes.
En ese marco, la salida de futbolistas de peso como Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi fue interpretada internamente como un paso necesario para descomprimir tensiones y reordenar el vestuario. Con este formato, Boca buscará afrontar un 2026 exigente, con al menos cuatro refuerzos en carpeta -especialmente en la delantera- y un proceso deportivo que pretende recuperar protagonismo.
