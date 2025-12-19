Juan Román Riquelme redefinió el manejo del fútbol en Boca: Marcelo Delgado, el irremplazable

riquelme infantino (1)

Además, el Departamento de Legales, encabezado por Orlando Giménez, tendrá un rol activo para respaldar cada operación desde el punto de vista jurídico. Desde la mirada del presidente, Delgado es una pieza clave e inamovible. No solo por el vínculo personal que los une desde la campaña electoral de 2019, sino también por la evaluación positiva que hace de su gestión en un contexto complejo, atravesado por recambios en el plantel y decisiones fuertes.

En ese marco, la salida de futbolistas de peso como Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi fue interpretada internamente como un paso necesario para descomprimir tensiones y reordenar el vestuario. Con este formato, Boca buscará afrontar un 2026 exigente, con al menos cuatro refuerzos en carpeta -especialmente en la delantera- y un proceso deportivo que pretende recuperar protagonismo.