Impresionante video del accidente aéreo en el que murió Greg Biffle y su familia

"Estamos devastados por compartir la trágica noticia del fallecimiento de uno de los miembros fundadores de nuestra junta directiva, Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, su hijo Ryder y dos personas más, en un terrible accidente aéreo en Statesville esta mañana", decía el comunicado familiar. "Cada uno de ellos significaba todo para nosotros, y su ausencia deja un vacío inconmensurable en nuestras vidas".

NASCAR se declaró "devastada" por la noticia del accidente y calificó a Biffle como un miembro "querido" de la comunidad de las carreras.

En las últimas horas, se conoció el estremecedor video del fatal accidente aéreo. Las dramáticas imágenes muestran el momento en que el avión que transportaba al piloto de NASCAR Greg Biffle y su familia se estrella en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte. Otro video muestra a los equipos de emergencia respondiendo al llamado.

El siniestro dejó escombros dispersos en el noveno hoyo de una cancha de golf cercana, según precisó AP. Testigos presenciales, como Joshua Green, relataron la angustia vivida en el momento: “Nos quedamos en plan: ‘¡Dios mío! Vuela demasiado bajo’. Fue aterrador”. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el accidente se produjo a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte y que la investigación está en curso, en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Los homenajes a Biffle llegaron de toda la comunidad de la NASCAR, incluyendo a la leyenda de las carreras Richard Petty, y a sus compañeros competidores Jeff Gordon y Clint Bowyer, así como a Jack Rousch, con quien Biffle compitió y formó equipo.

Biffle, de 55 años, ganó más de 50 carreras en los tres circuitos de la NASCAR, incluyendo 19 en la Cup Series. También ganó el campeonato de la Trucks Series en 2000 y el título de la Xfinity Series en 2002.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) continúan investigando el accidente. Según AccuWeather, había llovizna y nubes en el momento del accidente.