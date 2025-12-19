Morena Beltrán recordó el incómodo cruce con Juan Román Riquelme: "Me angustió mucho"
La periodista repasó una entrevista tensa con el actual presidente de Boca y contó cómo ese episodio la afectó emocionalmente en una etapa clave de su carrera.
Morena Beltrán se consolidó en los últimos años como una de las voces jóvenes más reconocidas del periodismo deportivo, pero su camino no estuvo exento de momentos difíciles. Invitada al programa de streaming Unbox, la periodista abrió una ventana a sus primeros pasos en los medios y recordó un episodio que la marcó especialmente: un cruce incómodo con Juan Román Riquelme durante una entrevista que terminó generándole angustia y exposición pública.
El recuerdo se remonta a una charla futbolera compartida con otros colegas de ESPN, cuando Beltrán, con un enfoque analítico, buscó profundizar sobre el rol del mediocampista central. En ese contexto, le planteó a Riquelme una observación vinculada a su perspectiva sobre esa posición. La reacción del ídolo de Boca fue inesperada: un largo silencio, un gesto adusto y una respuesta que, según la propia Morena, sonó despectiva.
Riquelme contestó con una frase simplificada sobre las funciones en el campo de juego, que la periodista interpretó como un mensaje implícito de desautorización. En su relato, Beltrán explicó que sintió que la respuesta llevaba una carga subyacente, como si se le cuestionara su lugar para opinar de fútbol. La incomodidad se trasladó de inmediato al estudio, donde sus compañeros percibieron la tensión y evitaron profundizar para no romper el clima de la entrevista.
La reflexión de Morena Beltrán a dos años de su cruce con Riquelme
Ese momento tuvo consecuencias emocionales para Morena. Lejos de quedar como una simple anécdota, el episodio la afectó de lleno por el contexto en el que se dio. “Me angustió mucho”, reconoció, al recordar la reacción que se generó luego en redes sociales. En aquel entonces, su exposición en plataformas como Twitter era constante y la repercusión fue dura, con críticas y comentarios que amplificaron el malestar inicial.
La periodista contó que, tras ese cruce, optó por correrse y no volver a intervenir durante la charla. No fue una decisión profesional, sino una reacción humana frente a una situación que la descolocó. Sin embargo, con el paso del tiempo, Beltrán pudo poner el episodio en perspectiva y entenderlo como parte de un proceso de aprendizaje en un ambiente exigente y, muchas veces, hostil.
También aclaró que ese momento no definió su relación posterior con Riquelme. Según explicó, en entrevistas posteriores volvió a dialogar con él sin inconvenientes y recibió respuestas correctas y respetuosas. Para Morena, aquel cruce quedó circunscripto a ese instante puntual y a una pregunta que, tal vez, no fue bien recibida.
