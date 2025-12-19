Morena Beltrán recordó el incómodo cruce con Juan Román Riquelme: "Me angustió mucho"

Riquelme contestó con una frase simplificada sobre las funciones en el campo de juego, que la periodista interpretó como un mensaje implícito de desautorización. En su relato, Beltrán explicó que sintió que la respuesta llevaba una carga subyacente, como si se le cuestionara su lugar para opinar de fútbol. La incomodidad se trasladó de inmediato al estudio, donde sus compañeros percibieron la tensión y evitaron profundizar para no romper el clima de la entrevista.