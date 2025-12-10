Riquelme define la continuidad de Claudio Úbeda de Boca para la temporada 2026
El presidente y el director técnico tendrán una reunión clave en Ezeiza para definir la continuidad del DT de Boca en 2026 y ajustar detalles del nuevo proyecto.
El futuro de Claudio Úbeda en Boca atraviesa horas decisivas. El plantel ya fue licenciado hasta el inicio de la pretemporada y, en este contexto, el entrenador espera la reunión con Juan Román Riquelme en el predio de Ezeiza, donde se terminarán de resolver los pasos a seguir.
Si bien en los últimos días surgieron dudas por la falta de reacción del DT en algunos partidos y especialmente por el polémico cambio del Changuito Zeballos en la derrota ante Racing, la postura del presidente xeneize nunca cambió. La intención es ofrecerle a Úbeda continuar en el cargo durante todo 2026.
El encuentro también servirá para revisar la estructura del cuerpo técnico. Cuando Miguel Ángel Russo regresó en su tercer ciclo, lo hizo acompañado por Úbeda y Juvenal Rodríguez. Tras la muerte del histórico entrenador, el Sifón quedó a cargo con un solo asistente, por lo que Riquelme le propondrá sumar un ayudante más elegido por él mismo.
Un antecedente similar se dio en el segundo ciclo de Russo en 2020, cuando se sumó Mariano Herrón. Sin embargo, ese nombre no se repetirá esta vez, ya que el actual técnico de la Reserva busca mantenerse en ese rol o dar el salto hacia otro club de Primera División.
Otro punto a definir es el contractual. Úbeda tiene vínculo vigente hasta junio de 2026, aunque firmado como ayudante del cuerpo técnico. Resta resolver si ese contrato se mantendrá o si ambas partes acordarán uno nuevo hasta diciembre del año próximo, formalizando así su rol como entrenador principal.
A pesar de la eliminación en semifinales ante Racing, al DT le reconocen el manejo del grupo y la claridad de su mensaje. Con él en el banco, Boca hilvanó seis triunfos consecutivos -incluido el Superclásico ante River- antes de caer frente al equipo de Gustavo Costas. En total, Úbeda dirigió ocho partidos: ganó seis y perdió dos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario