Juan Román Riquelme, mano a mano con Jorge Rial en C5N: "Le pido a la oposición basta de suciedad; votemos"

El ex futbolista y actual vicepresidente se enfrenta en las urnas, ahora como candidato a presidente, a Andrés Ibarra, principal opositor y que va en fórmula con Mauricio Macri.

"Soy de pensar que vinimos acá para algo y hay que disfrutarlo", arrancó Román sobre sus ganas de seguir vinculado al club, pese a que denunció que lo "están apretando" tanto a él como a su familia, y reveló. "Mi mamá me dijo que si no seguía adelante, yo no te dejo entrar más a casa".

En una charla distendida con Rial reveló un encuentro inédito con Mauricio Macri en 2019, en el que se negó a ingresar a la política de Boca para ayudarlo. "Cuando perdió las PASO en 2019, Macri me llamó y me tuvo 7 horas para convencerme de que lo haga ganar a Gribaudo. Le dije que no todo se puede comprar", recordó.

riquelme reunion con macri

También reiteró la anécdota que contó días atrás, sobre la intensión de Macri de que Boca incorpore a un delantero qatarí. "Lo del señor que me llamó para exigirme al 9 de Qatar está comprobado", sostuvo Román.

"Tenemos las elecciones más fáciles, porque elegimos entre seguir siendo un club o que nos arranquen el corazón, porque se lo van a vender a extranjeros", indicó el candidato a presidente.

Sobre el cambio de día dispuesto por la Justicia, el postulante lamentó que con esta medida, mucha gente que viene del interior no podrá ir el domingo a votar porque el lunes tiene que trabajar.

"La misma denuncia contra el hermano y la de la suspensión de las elecciones la firmó el mismo juez. A mi me causa gracia. Yo pensé que estas cosas no pasaban, pensé que solo pasaba en la tele. Usaron nombres de otras personas, para denunciar y cambiar la fecha de las elecciones", lamentó Riquelme, que en este sentido, expresó: "Le pido a la oposición basta de suciedad. Votemos".

Riquelme, durísimo contra Pergolini

"Mario Pergolini estuvo con Ameal, conmigo no", sentenció el actual vicepresidente sobre quien fuera parte de la actual gestión pero que terminó renunciando y ahora irá en la lista opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, e insistió: "Cuando yo me senté con Ameal, yo lo acompañe a él, pero con él (Pergolini) no tengo nada que ver. Es de la contra. Siempre estuvo del otro lado. Le mando un beso, espero que esté bien".

riquelme pergolini opositor

Qué va a pasar con la Bombonera y el futuro DT de Boca

Uno de los caballitos de batalla de la lista opositora es la construcción de una nueva Bombonera, algo que Riquelme descartó hacer.

"No pasa por mi cabeza de cambiar de lugar la Bombonera. Por más que te vayas a la esquina, como quiere hacer la oposición, se termina nuestra historia y nuestro club", aseguró el candidato.

Riquelme dijo que "la idea es agrandar la Bombonera si los vecinos están de acuerdo", y explicó: "Voy a hablar con cada uno de ellos. Si hay uno que dice que no, cada uno elige dónde vive y haremos la cancha en su lugar, con la capacidad que tenemos".

Sobre el nuevo entrenador, el actual vicepresidente no quiso dar nombres ni tampoco confirmó ni descartó a Carlos Bianchi, quien sonó en las últimas horas.

"Cuando ganemos lo voy a anunciar. Bianchi es nuestro ídolo. Nos enseñó a competir. Siempre hablo con él", dijo el ex futbolista, que sobre si el "Virrey" hará un video para apoyarlo, indicó: "Yo no voy a usar a nadie".

Qué dijo Riquelme sobre Javier Milei

Consultado sobre las recientes declaraciones de Javier Milei apoyando la vuelta de Martín Palermo, quien contó que será el DT de Boca en caso de que gane la fórmula Ibarra-Macri, Riquelme sentenció: "El que es hincha de Boca no cambia nunca. Al señor presidente le deseo toda la suerte y que pueda hacer que el país esté mejor".

La entrevista completa de Juan Román Riquelme con Jorge Rial en C5N

Embed - RIQUELME, MANO a MANO con RIAL - MIRÁ la ENTREVISTA COMPLETA