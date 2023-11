Juan Román Riquelme reveló los detalles de un inédita reunión con Macri en 2019 tras las PASO

Al ser consultado por el conductor de Argenzuela por la insólita reunión del 2019 con Mauricio Macri, Juan Román Riquelme contó: "Ahora podemos contarlo porque ya no está más al mando del país. Si, él perdió las PASO por mucho en el 2019, y a los tres días me citó a la Quinta de Olivos y me tuvo 7 horas para convencerme de que haga ganar a (Christian) Gribaudo".