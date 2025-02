Juan Sebastián Verón puso en duda su continuidad si se cae el acuerdo con Foster Gillett

El acuerdo, que había generado expectativas en el club, involucra una importante inversión para la adquisición de jugadores y el fortalecimiento financiero del Pincharrata. Uno de los movimientos clave fue la llegada de Cristian Medina desde Boca, que fue adquirida con el apoyo de Gillett.

veron foster gillett 1.jpg

Sin embargo, el club enfrenta dificultades para habilitar a Ezequiel Piovi, quien había llegado con la expectativa de que el estadounidense aportaría 10 millones de dólares para su compra y el pago de la deuda con Liga de Quito. Por el momento, la transferencia está en espera.

Verón explicó que las demoras en la transferencia de los fondos se deben a cuestiones administrativas, relacionadas con las restricciones que existen en el país y destacó que mantiene contacto frecuente con Gillett, quien se encuentra en Buenos Aires resolviendo la situación: "Acá hay algo importante que decir: las culpas son compartidas. El club le pidió un préstamo a Foster y bueno, ahora tiene que aguardar estas cuestiones burocráticas", agregó.

"Con Foster Gillett hablo día por medio, él está en Buenos Aires y está ocupado en resolver esta situación y en cumplir", explicó el exjugador de la Selección Argentina hoy devenido en mandatario, quien también reconoció que el club tiene parte de responsabilidad en los retrasos.

foster gillett

Y aclaró, enojado: “La interna no se va a llevar puesto a Foster. Es un proyecto mío. De última me llevará puesto a mí también. Hay dirigentes que me están operando. Cuando terminan las reuniones de CD, inmediatamente aparece lo que se habló publicado en un diario".

Asimismo, puso en duda su continuidad de caerse el acuerdo con su socio: “El club como está hasta ahora, ya está. Hasta acá llegamos. No hay más para crecer. Y no tengo ganas de seguir renegando. No tengo más ganas”, deslizó.

La plata de Foster Gillett no aparece y crece la incertidumbre

valentin gomez.jpg

En cuanto a otros casos vinculados con Gillett y su grupo inversor, la incertidumbre también afecta a otros jugadores y clubes. Uno de los casos más preocupantes es el de Valentín Gómez, quien, tras dejar Vélez, fue trasladado al Udinese, pero su pase quedó en manos de Gillett.

La operación, que tenía como objetivo el pago de 8.500.000 euros para la cláusula de rescisión, aún no se ha concretado, lo que ha generado incertidumbre en torno al futuro del jugador y su convocatoria a la Selección Argentina.

rodrigo villagra.jpg

Asimismo, River se encuentra en una situación similar con el caso de Rodrigo Villagra. El volante, que estaba destinado a ser adquirido por Gillett por 10.500.000 euros, sigue sin tener un destino definido, lo que genera complicaciones en el mercado de pases del club.

El Millonario esperaba cerrar la llegada de Kevin Castaño, pero la falta de resolución en la compra del exjugador de Talleres de Córdoba complica el refuerzo del mediocampo. Mientras tanto, sigue entrenando a la espera de una solución.