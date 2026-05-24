Facundo Colidio golpeó primero: así fue el 1-0 de River a Belgrano
El futbolista recibió un pase dentro del área de Tomás Galván y marcó el primer tanto de su equipo con total soledad y con el arquero ya vencido.
El marcador, en un encuentro que promete ser apasionante, se abrió temprano en el Estadio Mario Alberto Kempes. A los 17 minutos del primer tiempo, River hilvanó una gran maniobra colectiva y se puso 1-0 en ventaja ante Belgrano en la definición del Torneo Apertura 2026.
La jugada se gestó por la banda izquierda con una proyección de Marcos Acuña, quien combinó con Tomás Galván. El juvenil manejó los tiempos a la perfección: ganó la posición a pura potencia e hizo pasar de largo a Emiliano Rigoni y, con total lucidez, lanzó un centro atrás quirúrgico. Por el centro del área ingresó Facundo Colidio, quien con un toque certero mandó la pelota al fondo de la red para hacer delirar a los 25 mil hinchas millonarios en Córdoba.
Con este tanto, el delantero del equipo de Eduardo Coudet vuelve a ser determinante tras haber convertido el gol de la clasificación en la semifinal ante Rosario Central. Por el momento gana River en una final que se juega a dientes apretados y dónde el conjutno de Ricardo Zielinski había empezado un poco mejor.
Facundo Colidio golpeó primero y River le gana la final a Belgrano
Cómo llegan River y Belgrano a la final del Torneo Apertura 2026
El "Millonario", conducido por Eduardo Coudet, llega a esta cita tras dejar en el camino a Rosario Central en las semifinales y busca ratificar su condición de candidato. Previamente, River eliminó a San Lorenzo en una noche para el infarto en el Monumental, mientras que en cuartos de final sacó a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un encuentro sin demasiados sobresaltos.
Por su parte, el "Pirata" de Ricardo Zielinski dio el golpe al eliminar por penales a Argentinos Juniors en La Paternal y jugará una final de Primera División por primera vez en su historia, con el condimento extra de definir el título en su provincia y ante su gente.
En cuanto al único antecendente del año entre River y Belgrano, el "Millonario" goleó 3-0 al conjunto cordobés en el Monumental en el marco de la fase de grupos. Además, en los últimos diez cruces oficiales, el equipo de Núñez ganó seis partidos, el Barrio Alberdi se impuso en tres y hubo un empate.
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