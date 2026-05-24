Se filtró el micro del campeón del Torneo Apertura: tiene los colores y el sponsor de un finalista
La Liga Profesional de Fútbol preparó un colectivo especial para los festejos del ganador en el Mario Alberto Kempes, pero un detalle no pasó desapercibido y generó comentarios en las redes sociales.
En la previa de la definición del campeonato comenzaron a circular imágenes del micro que utilizará el campeón para celebrar junto a sus hinchas una vez finalizado el encuentro. El vehículo, preparado especialmente por la Liga Profesional de Fútbol, apareció ingresando al estadio Mario Alberto Kempes antes del cruce entre River y Belgrano y rápidamente se volvió tema de conversación en las redes sociales.
El colectivo, que no tiene techo para permitir que el plantel pueda festejar con su gente, llamó la atención por sus colores predominantes: rojo y blanco, una combinación inevitablemente asociada al Millonario. Pero eso no fue todo. Otro de los detalles que despertó comentarios fue la presencia de Betano como sponsor principal del micro, una de las marcas que mantiene un fuerte vínculo comercial con el conjunto de Núeñez y que además trabaja junto a la LPF.
Las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde muchos hinchas comenzaron a debatir sobre la elección estética del vehículo en medio de una final que todavía no tiene dueño. Por ahora, el encuentro está igualado 1-1 al término del primer tiempo y todo se definirá en el complemento.
Se filtró el micro del campeón del Torneo Apertura: tiene los colores y el sponsor de un finalista
River y Belgrano empatan 1-1 al término del primer tiempo de la final del Torneo Apertura
Facundo Colidio, luego de un tremendo pase de Tomás Galván, abrió el marcador en la final pero unos minutos después apareció Leonardo Morales de cabeza trás un córner de Lucas Zelarayán para igualar el encuentro en un primer tiempo muy entretenido y que deja la definición del fútbol argentino más abierta que nunca de cara a un complemento que tendrá de todo.
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