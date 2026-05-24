Se filtró el micro del campeón del Torneo Apertura: tiene los colores y el sponsor de un finalista

El colectivo, que no tiene techo para permitir que el plantel pueda festejar con su gente, llamó la atención por sus colores predominantes: rojo y blanco, una combinación inevitablemente asociada al Millonario. Pero eso no fue todo. Otro de los detalles que despertó comentarios fue la presencia de Betano como sponsor principal del micro, una de las marcas que mantiene un fuerte vínculo comercial con el conjunto de Núeñez y que además trabaja junto a la LPF.