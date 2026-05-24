Leonardo Morales y un tremendo cabezazo para el 1-1 de Belgrano ante River

La jugada nació de un córner ejecutado de manera impecable por Lucas Zelarayán desde la izquierda. El envío de uno de los jugadores más importantes dentro del plantel de Ricardo Zielinski, cayó en el corazón del área y allí emergió el defensor central, que se elevó más que todos y le ganó claramente en el salto a Aníbal Moreno, que llegó con lo justo a este encuentro ya que arrastraba una molestia luego de las semifinales ante Rosario Central.