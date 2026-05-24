Leonardo Morales y un tremendo cabezazo para el 1-1 de Belgrano ante River
El “Pirata” iguala 1-1 ante su rival en el Mario Alberto Kempes gracias al central, que aprovechó un córner perfecto de Lucas Zelarayán y volvió a meter a su equipo en partido.
Belgrano encontró premio a los 26 minutos del primer tiempo y logró el empate en la gran final que se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes. Después de algunos intentos y cuando el rival parecía más cómodo en el encuentro gracias al tanto de Facundo Colidio, apareció Leonardo Morales para marcar el 1-1 y desatar la locura de los hinchas celestes.
La jugada nació de un córner ejecutado de manera impecable por Lucas Zelarayán desde la izquierda. El envío de uno de los jugadores más importantes dentro del plantel de Ricardo Zielinski, cayó en el corazón del área y allí emergió el defensor central, que se elevó más que todos y le ganó claramente en el salto a Aníbal Moreno, que llegó con lo justo a este encuentro ya que arrastraba una molestia luego de las semifinales ante Rosario Central.
Leonardo Morales y un tremendo cabezazo para el 1-1 de Belgrano ante River
Con un frentazo potente y preciso, el defensor central dejó sin chances a Santiago Beltrán, que hasta ese momento venía siendo una de las figuras del partido gracias a varias intervenciones importantes para sostener la ventaja de su equipo que no pudo aprovechar el primer golpe de la final.
El tanto cambió el clima en Córdoba y le dio un fuerte impulso anímico al conjunto cordobés, que volvió a meterse de lleno en la pelea por el título ante el empuje de su gente en un Kempes repleto que sigue muy de cerca la definición de un campeonato que está más apasionante que nunca.
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