La FIFA publicó los nominados al premio The Best 2025

En la rama femenina: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Hannah Hampton, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.

En cuanto al premio al mejor entrenador, España vuelve a tener una fuerte presencia:

En fútbol masculino: Mikel Arteta, Javier Aguirre, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot y Roberto Martínez.

En fútbol femenino: Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.

Una edición con sello español y dominio del PSG

La edición 2025 de los premios The Best confirma el peso del fútbol español y francés en la élite mundial. El PSG, con cuatro nominados, ratifica su temporada dorada tras conquistar la Champions League, mientras que el Barcelona reafirma su poderío en el fútbol masculino y femenino. La votación ya está en marcha, y los nuevos ganadores del The Best FIFA Football Awards 2025 se conocerán en una gala que promete ser una de las más disputadas de los últimos años.