La FIFA publicó los nominados al premio The Best 2025
El máximo organismo del fútbol reveló a los candidatos al premio que genera muchas expectativas en el mundo del fútbol.
La FIFA publicó este miércoles el listado oficial de jugadores, jugadoras y entrenadores que competirán por los premios The Best 2025. El proceso de votación ya está abierto y los ganadores se conocerán en diciembre.
La gran sorpresa de la lista es la ausencia de Vinicius Jr., vigente ganador del galardón, mientras que Kylian Mbappé es el único representante del Real Madrid entre los once nominados. El Barcelona cuenta con tres aspirantes —Lamine Yamal, Pedri y Raphinha—, y el Paris Saint-Germain es el club con mayor presencia, con cuatro jugadores: Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha.
El proceso de votación se extenderá hasta el 28 de noviembre, y podrán participar los aficionados a través del sitio oficial FIFA.com, además de periodistas especializados, seleccionadores y capitanes de las 211 federaciones miembro. La ceremonia de entrega aún no tiene fecha confirmada, pero se prevé para diciembre.
El The Best femenino también con fuerte presencia española
En la rama femenina, la FIFA anunció 17 candidatas, con un marcado protagonismo de España, que aporta cinco nombres: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina, Mariona Caldentey y Patri Guijarro. Entre las rivales internacionales destacan Lucy Bronze, Kadidiatou Diani, Lauren James, Chloe Kelly, Ewa Pajor y Leah Williamson, entre otras. El dominio español en los últimos años se refleja en el palmarés: Putellas ganó en 2021 y 2022, y Bonmatí en 2023 y 2024, por lo que buscan mantener la hegemonía.
Los candidatos a mejor arquero y entrenadores
La FIFA también reveló los nominados al Premio The Best al Mejor Portero 2025. En el fútbol masculino compiten: Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano “Dibu” Martínez, Gianluigi Donnarumma, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.
En la rama femenina: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Christiane Endler, Hannah Hampton, Anna Moorhouse, Chiamaka Nnadozie y Phallon Tullis-Joyce.
En cuanto al premio al mejor entrenador, España vuelve a tener una fuerte presencia:
En fútbol masculino: Mikel Arteta, Javier Aguirre, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot y Roberto Martínez.
En fútbol femenino: Sonia Bompastor, Jonatan Giráldez, Seb Hines, Renee Slegers y Sarina Wiegman.
Una edición con sello español y dominio del PSG
La edición 2025 de los premios The Best confirma el peso del fútbol español y francés en la élite mundial. El PSG, con cuatro nominados, ratifica su temporada dorada tras conquistar la Champions League, mientras que el Barcelona reafirma su poderío en el fútbol masculino y femenino. La votación ya está en marcha, y los nuevos ganadores del The Best FIFA Football Awards 2025 se conocerán en una gala que promete ser una de las más disputadas de los últimos años.
