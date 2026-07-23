Un ídolo de River liquidó a Juanfer Quintero por su conflicto con Coudet: "Dejó de ser profesional"
Leonardo Astrada cuestionó con dureza la actitud del colombiano tras extender sus vacaciones y poner en duda su continuidad en el Millonario.
La situación de Juan Fernando Quintero en River suma un nuevo capítulo y ya genera opiniones encontradas entre los hinchas. Luego de que el colombiano reconociera diferencias con Eduardo Coudet y pusiera en duda su continuidad en el club, Leonardo Astrada salió al cruce y fue contundente con su postura.
El exentrenador y uno de los máximos ídolos de la historia del Millonario cuestionó públicamente la decisión del mediocampista de extender una semana más sus vacaciones por cuestiones personales y consideró que actuó de manera incorrecta.
"Juanfer dejó de ser profesional porque se tendría que haber presentado. A vos te corresponde presentarte y entrenar con tus compañeros; después la salida la peleás desde adentro", expresó Astrada durante una participación en ESPN.
Además, comparó el caso del colombiano con el de otros futbolistas que también disputaron el Mundial 2026 y ya se pusieron a disposición de sus respectivos equipos: "Juanfer hace 16 días que terminó el Mundial, entonces seamos serios. Hay jugadores como Gonzalo Montiel o Nicolás Otamendi que recién llegan y ya están para jugar el fin de semana". En la misma línea, el exmediocampista profundizó: "Él se tenía que haber tomado la semana de vacaciones como corresponde y después volver a entrenar. No es 'si me necesitan, que me llamen'. Uno tiene que ser profesional".
Más allá de la cuestión disciplinaria, Astrada evitó tomar partido en la relación entre el futbolista y Eduardo Coudet, aunque dejó en claro que considera que los conflictos internos deben resolverse puertas adentro: "Si el Chacho lo quiere o no lo quiere, si lo va a poner o no, es un tema de ellos. Ellos lo saben y lo hablan ahí adentro. Pero uno tiene que ser profesional", insistió.
Por último, también hizo referencia a las versiones cruzadas sobre el permiso otorgado a Quintero y apuntó a una falta de comunicación entre las partes: "Juanfer habló con el Chacho antes de irse y había una fecha pactada. Después llamó al presidente y pidió una semana más por un tema personal. Eso puede pasar y es respetable, pero también tenía que llamar al entrenador".
Mientras River se prepara para el debut en el Torneo Clausura, el futuro de Juanfer Quintero continúa siendo una incógnita. Lo que parecía un regreso cargado de ilusión para los hinchas comienza a estar rodeado de tensión, diferencias internas y cuestionamientos que, esta vez, llegaron desde la voz de uno de los grandes referentes de la historia del club.
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