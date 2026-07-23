Un ídolo de River liquidó a Juanfer Quintero por su conflicto con Coudet: "Dejó de ser profesional"

Por último, también hizo referencia a las versiones cruzadas sobre el permiso otorgado a Quintero y apuntó a una falta de comunicación entre las partes: "Juanfer habló con el Chacho antes de irse y había una fecha pactada. Después llamó al presidente y pidió una semana más por un tema personal. Eso puede pasar y es respetable, pero también tenía que llamar al entrenador".

Mientras River se prepara para el debut en el Torneo Clausura, el futuro de Juanfer Quintero continúa siendo una incógnita. Lo que parecía un regreso cargado de ilusión para los hinchas comienza a estar rodeado de tensión, diferencias internas y cuestionamientos que, esta vez, llegaron desde la voz de uno de los grandes referentes de la historia del club.