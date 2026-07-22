Explosivas declaraciones de Juanfer Quintero sobre su futuro en River: "No soy prioridad para el entrenador"

"Creo que todo está claro. Por sus formas en las que juega, yo como jugador voy a respetar las decisiones que toma, pero nunca va a haber una falta de respeto. Todo el mundo sabe que seguramente no soy prioridad para él; no sé qué tanta vuelta hay sobre si vuelvo o no. Lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente", explicó el colombiano.

Para cerrar, el colombiano dejó al descubierto la pauta que marcaría su eventual retorno o la definitiva rescisión de su vínculo: "Si yo fuera prioridad, a los dos días me llama y me dice 'te necesito acá' y créeme que a los dos días estoy. Estoy buscando lo mejor para mí y para el club, no cambia nada que se diga que yo no volví".